Wembanyama-Gala! Spurs gewinnen historischen Playoff-Auftakt

Die San Antonio Spurs schlagen Oklahoma City Thunder in einem packenden Auftaktspiel der NBA Playoffs.

Die Texaner setzen sich in einem doppelten Overtime-Krimi mit 122:115 durch.

Zum Matchwinner avanciert dabei Topstar Victor Wembanyama. Der 22-jährige Franzose legt mit 41 Punkten, 24 Rebounds und drei Blocks eine historisch starke Performance hin.

Historischer Playoff-Auftakt

Das gelang in der Geschichte der Conference Finals bisher nur Kareem Abdul-Jabbar im Jahr 1974. Gleichzeitig avanciert "Wemby" zum jüngsten Spieler, der die 40/20-Marke in den Playoffs jemals knackte.

Historisch verlief die Partie auch abgesehen von Wembanyama. Zwei Overtimes gab es seit 1976 nicht mehr. Fast fünf Viertel lang duellierten sich die beiden Teams.

Auf Seiten der Oklahoma City Thunder reißt die bisher makellose Playoff-Serie. San Antonio legt im Playoff vor. Bereits am Donnerstag steht das nächste Aufeinandertreffen an.