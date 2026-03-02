ÖFB-WM-Gegner testet gegen "Oranje"

Österreichs Fußball-WM-Gruppengegner Algerien wird am 3. Juni in Rotterdam ein Vorbereitungsspiel gegen die Niederlande bestreiten.

Für die Gastgeber, die in Gruppe F u.a. auf Tunesien treffen, wird es das letzte Spiel vor der Abreise zur WM. Das ÖFB-Team trifft in Gruppe J auch auf Argentinien und Jordanien.

Das Spiel gegen Algerien steht am 28. Juni in Kansas City als letztes Gruppenspiel auf dem Programm.