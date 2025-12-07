Platz
Name
1.
LeBron James
42.268
2.
Kareem Abdul-Jabbar
38.387
3.
Karl Malone
36.928
4.
Kobe Bryant
33.643
5.
Michael Jordan
32.292
6.
Dirk Nowitzki
31.560
7.
Wilt Chamberlain
31.419
8.
Kevin Durant
31.051
9.
Shaquille O'Neill
28.596
10.
James Harden
28.303
Endstand
109:10622:34 , 20:22 , 30:22 , 37:28
NEWS
Trotz Niederlage! Harden in All-Time-Top-Ten der besten Werfer
James Harden verpasste am Schluss den Ausgleich, ist nun aber Zehntbester in der ewigen Punkteliste.
James Harden hat in der NBA einen Meilenstein geschafft, war am Ende aber doch unter den Verlierern.
Mit dem letzten Wurf des Spiels verpasste er den noch möglichen Ausgleich für seine Los Angeles Clippers, die mit 106:109 bei den Minnesota Timberwolves verloren.
Harden steuerte 34 Punkte bei und zog mit 28.303 Punkten in der ewigen NBA-Punkte-Liste an Carmelo Anthony vorbei in die Top Ten ein. Minnesota hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen.
Beste Werfer in der NBA nach Anzahl der erzielten Punkte: