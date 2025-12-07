James Harden hat in der NBA einen Meilenstein geschafft, war am Ende aber doch unter den Verlierern.

Mit dem letzten Wurf des Spiels verpasste er den noch möglichen Ausgleich für seine Los Angeles Clippers, die mit 106:109 bei den Minnesota Timberwolves verloren.

Harden steuerte 34 Punkte bei und zog mit 28.303 Punkten in der ewigen NBA-Punkte-Liste an Carmelo Anthony vorbei in die Top Ten ein. Minnesota hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen.

Beste Werfer in der NBA nach Anzahl der erzielten Punkte: