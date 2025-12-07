Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN LA Clippers LA Clippers LAC
Endstand
109:106
22:34 , 20:22 , 30:22 , 37:28
NEWS

Trotz Niederlage! Harden in All-Time-Top-Ten der besten Werfer

James Harden verpasste am Schluss den Ausgleich, ist nun aber Zehntbester in der ewigen Punkteliste.

Trotz Niederlage! Harden in All-Time-Top-Ten der besten Werfer Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

James Harden hat in der NBA einen Meilenstein geschafft, war am Ende aber doch unter den Verlierern.

Mit dem letzten Wurf des Spiels verpasste er den noch möglichen Ausgleich für seine Los Angeles Clippers, die mit 106:109 bei den Minnesota Timberwolves verloren.

Harden steuerte 34 Punkte bei und zog mit 28.303 Punkten in der ewigen NBA-Punkte-Liste an Carmelo Anthony vorbei in die Top Ten ein. Minnesota hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen.

Beste Werfer in der NBA nach Anzahl der erzielten Punkte:

Platz

Name

1.

LeBron James

42.268

2.

Kareem Abdul-Jabbar

38.387

3.

Karl Malone

36.928

4.

Kobe Bryant

33.643

5.

Michael Jordan

32.292

6.

Dirk Nowitzki

31.560

7.

Wilt Chamberlain

31.419

8.

Kevin Durant

31.051

9.

Shaquille O'Neill

28.596

10.

James Harden

28.303

