In Beaver Creek steigt am Sonntag im alpinen Ski-Weltcup der Riesentorlauf der Männer.

Die Startzeit des ersten Durchgangs ist für 18:00 Uhr angesetzt – alle Infos im LIVE-Ticker >>>.

Können die Herren nachlegen?

Stefan Brennsteiner will einen weiteren Podestplatz nachlegen und am besten mit dem Roten Trikot nach Europa zurückkehren. Momentan führt Brennsteiner in der Riesentorlaufwertung 20 Punkte vor Marco Schwarz.

Marco Odermatt liegt als Vierter 50 Punkte zurück.

Die wichtigsten Startnummern im Überblick

Stefan Brennsteiner eröffnet den ÖSV-Reigen im Riesentorlauf mit einer sehr frühen Startnummer: Er geht mit der 2 ins Rennen und folgt damit unmittelbar auf Topfavorit Marco Odermatt.

Marco Schwarz startet etwas später mit der Nummer 10 und will sich aus einer guten Ausgangsposition in den Spitzenrängen etablieren.

Direkt danach greift Weltmeister Raphael Haaser mit der Startnummer 13 ins Geschehen ein.

Patrick Feurstein beginnt mit Nummer 17, Lukas Feurstein mit 36 und Joshua Sturm mit der 42.