Bundesliga heute LIVE: Sturm Graz - GAK

Das Grazer Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK steht vor der Türe und komplettiert die Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Sturm hat Sand im Getriebe, konnte aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen nur einen Sieg holen und unterlag im Nachtrag unter der Woche der WSG Tirol daheim 1:3. Mit einem Sieg über den Stadtrivalen wäre der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg trotzdem nur bei einem Punkt.

Der GAK belegt mit 15 Punkten den elften und sogleich vorletzten Platz in der Tabelle. Zuletzt konnten die Rothosen einen 3:1-Heimsieg gegen BW Linz feiern und damit den zweiten vollen Erfolg in Serie. Aktuell haben sie fünf Zähler Vorsprung auf den Letzten.