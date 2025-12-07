Platz drei! Sabine Payer in China am Podium

Snowboarderin Sabine Payer ist beim Weltcup-Auftakt in China im zweiten Parallel-Riesentorlauf der Saison zu Rang drei gefahren.

Die Kärntnerin verlor am Sonntag in Mylin im Semifinale gegen die Schweizerin Julie Zogg, im kleinen Finale besiegte sie die Tschechin Zuzana Maderova. Claudia Riegler schied im Achtelfinale aus und wurde Zehnte.

"Solche Verhältnisse wie hier liegen mir nicht wirklich, daher bin ich froh, dass es sich mit dem Podium ausgegangen ist. Cortina ist einer meiner Lieblingshänge, das wird ein ganz anderes Rennen", sagte Payer.

Im Männer-Bewerb kamen Andreas Prommegger (6.), der Samstag-Zweite Benjamin Karl (7.) und Fabian Obmann (8.) bis ins Viertelfinale.

Die Siege gingen an Tsubaki Miki aus Japan und den Italiener Mirko Felicetti. Die nächsten Bewerbe finden kommendes Wochenende in Cortina d'Ampezzo statt, die Olympiarennen im Februar werden in Livigno gefahren.