Startliste für den Frauen-Riesentorlauf in Mont Tremblant

Julia Scheib startet mit der Nummer vier. Die restlichen ÖSV-Frauen greifen erst später ins Geschehen ein.

Am Sonntag steht der zweite Riesentorlauf der Frauen in Tremblant am Programm.

Die Startzeit des ersten Duchgangs ist 16:00 Uhr - alle Infos im LIVE-Ticker >>>.

Schlagen die ÖSV-Damen zurück?

Nachdem Julia Scheib beim letzten Riesentorlauf im ersten Durchgang ausgeschieden ist, will sie diesmal zurückschlagen und im Duell um die Riesentorlauf-Wertung wieder Boden auf die Führende Alice Robinson gutmachen.

Beste ÖSV-Läuferin im ersten Rennen von Mont Tremblant war Stephanie Brunner, die auf Rang elf landete.

Die wichtigsten Startnummern im Überblick

Julia Scheib geht mit Startnummer 4 ins Rennen. Die Führende im Riesenslalom, Alice Robinson, startet unmittelbar davor mit der Nummer 3.

Katharina Liensberger beginnt mit Nummer 18, direkt vor Stephanie Brunner, die mit 21 ins Rennen geht.

Franziska Gritsch folgt mit der Nummer 27, Nina Astner mit 28. Victoria Olivier startet mit 37, Viktoria Bürgler mit 41 und Lisa Hörhager mit der 43.

