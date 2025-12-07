WSG Tirol WSG Tirol WSG SCR Altach SCR Altach ALT
Heute 14:30 Uhr
1 2.60
X 3.20
2 2.75
NEWS

Bundesliga heute LIVE: WSG Tirol - SCR Altach

In Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga treffen die WSG Tirol und Altach aufeinander. LIVE-Infos:

Bundesliga heute LIVE: WSG Tirol - SCR Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
In Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga gastiert die WSG Tirol beim SCR Altach (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die WSG überraschte unter der Woche mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Sturm Graz und schielt mit 21 Punkten in der engen Tabelle sogar in Richtung der oberen Hälfte. Aktuell fehlen zwei Punkte darauf.

Die Vorarlberger belegen in der Tabelle den zehnten Rang und haben 18 Punkte am Konto und damit acht Vorsprung auf den letzten Platz.

In der abgelaufenen Runde remisierten die Altacher daheim 1:1 gegen die Bullen aus Salzburg. Damit holte der SCRA vier Zähler aus den letzten beiden Partien.

Admiral Bundesliga Fußball SCR Altach WSG Tirol