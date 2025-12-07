Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Heute 14:30 Uhr
NEWS

Bundesliga heute LIVE: WAC - Austria Wien

In der ADMIRAL Bundesliga Runde 16 treffen der WAC und die Wiener Austria aufeinander. LIVE-Infos:

Der Wolfsberger AC und die Wiener Austria treffen in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Es ist ein direktes Duell um einen begehrten Platz in der Meistergruppe. Austria Wien liegt mit 23 Punkten auf dem fünften Platz, dicht gefolgt vom WAC auf dem siebten Platz mit 21 Punkten. Ein Heimsieg würde die Kärntner an den Wienern vorbeiziehen lassen.

Die Historie spricht zuletzt für die Austria, die vier der letzten fünf direkten Duelle für sich entscheiden konnte, darunter ein 2:1-Sieg in Wolfsberg im Mai 2025.

Schlüsselspieler auf Seiten des WAC sind Alessandro Schöpf (5 Assists), Dejan Zukic (5 Tore, 4 Assists) und Torjäger Markus Pink (6 Saisontore).

Bei der Austria sind es Johannes Eggestein (4 Tore, 4 Assists) und Manprit Sarkaria (3 Tore, 3 Assists), der mit einem Kreuzbandriss allerdings lange fehlen wird.

