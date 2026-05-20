New York Knicks New York Knicks NYK Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers CLE
Endstand
115:104
23:16 , 23:32 , 23:35 , 32:18 , 2:0
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Spiel gedreht! Knicks setzen sich gegen Cleveland durch

Acht Minuten vor dem regulären Ende liegt das Team mit 71:93 zurück. Nach einer Aufholjagd geht es jedoch in die Verlängerung.

Spiel gedreht! Knicks setzen sich gegen Cleveland durch Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Hochspannung beim ersten Playoff-Halbfinalspiel zwischen den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers. Das Heimteam setzt sich nach Verlängerung mit 115:104 durch.

Der Abend beginnt jedoch für die Gäste nach Plan. Rund acht Minuten vor Ende des Duells liegt das Team 93:71 vorne, kann jedoch den Vorsprung nicht halten.

Den New York Knicks gelingt die Aufholjagd. Mit 101:101 geht es in die Verlängerung. Die Hausherren können den Schwung mitnehmen und sich schlussendlich einen Vorsprung von elf Punkten herausspielen, den sie über die Zeit bringen.

Für die Knicks geht damit der Erfolgslauf weiter, es ist ihr achter Sieg in Serie. In der Best-of-7-Serie fehlen dem Team noch drei Siege, um den Finaleinzug zu schaffen. Es wäre der erste seit 1999. In der Nacht auf Freitag findet das nächste Duell in New York statt.

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