Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers PHI
Endstand
102:115
28:45 , 23:35 , 26:19 , 25:16
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Schlimme erste Hälfte kostet Raptors Siegchance gegen 76ers

Weiter ohne Jakob Pöltl findet Toronto zu spät in die Partie, um noch etwas zu bewirken.

Schlimme erste Hälfte kostet Raptors Siegchance gegen 76ers Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Den Philadelphia 76ers gelingt bei den Toronto Raptors die Revanche für die Overtime-Niederlage am Tag zuvor.

Beim 115:102 legen die Gäste schon in der ersten Hälfte den Grundstein, zur Halbzeit steht es 80:51. Näher als auf die 13 Punkte des Endstands sollten die Kanadier nicht mehr herankommen.

Jakob Pöltl laboriert an Rückenproblemen und hat nun die letzten elf NBA-Spiele verpasst.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Basketball NBA Jakob Pöltl Toronto Raptors Philadelphia 76ers