Endstand
102:11528:45 , 23:35 , 26:19 , 25:16
NEWS
Schlimme erste Hälfte kostet Raptors Siegchance gegen 76ers
Weiter ohne Jakob Pöltl findet Toronto zu spät in die Partie, um noch etwas zu bewirken.
Den Philadelphia 76ers gelingt bei den Toronto Raptors die Revanche für die Overtime-Niederlage am Tag zuvor.
Beim 115:102 legen die Gäste schon in der ersten Hälfte den Grundstein, zur Halbzeit steht es 80:51. Näher als auf die 13 Punkte des Endstands sollten die Kanadier nicht mehr herankommen.
Jakob Pöltl laboriert an Rückenproblemen und hat nun die letzten elf NBA-Spiele verpasst.