Schlimme erste Hälfte kostet Raptors Siegchance gegen 76ers

Den Philadelphia 76ers gelingt bei den Toronto Raptors die Revanche für die Overtime-Niederlage am Tag zuvor.

Beim 115:102 legen die Gäste schon in der ersten Hälfte den Grundstein, zur Halbzeit steht es 80:51. Näher als auf die 13 Punkte des Endstands sollten die Kanadier nicht mehr herankommen.

Jakob Pöltl laboriert an Rückenproblemen und hat nun die letzten elf NBA-Spiele verpasst.