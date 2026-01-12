Ohne Pöltl: Raptors-Sieg über Philadelphia nach Verlängerung

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Montag das erste von zwei Duellen binnen 24 Stunden mit den Philadelphia 76ers in der NBA 116:115 nach Verlängerung gewonnen.

Scottie Barnes sorgte in der Schlusssekunde der Extraperiode von der Freiwurflinie für den entscheidenden Treffer. Er war mit 31 Punkten auch der Topscorer der Kanadier. Jakob Pöltl verpasste wegen anhaltender Rückenprobleme die zehnte Partie in Folge.

Neben dem Center aus Wien mussten die Raptors auch auf Brandon Ingram und RJ Barrett verzichten. Zudem ging Ja'Kobe Walter bereits im ersten Viertel verletzt vom Feld. Mit dem Sieg gegen den unmittelbaren Verfolger festigte Toronto vorerst den vierten Platz in der Eastern Conference.

Oklahoma City Thunder setzten Erfolgslauf fort

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann 124:112 gegen Miami Heat und damit zum dritten Mal hintereinander. Beim 33. Erfolg im 40. Saisonspiel gingen 29 Punkte auf das Konto von Shai Gilgeous-Alexander.

Orlando Magic und die Memphis Grizzlies absolvierten in der Nacht auf Montag die jeweils letzten Partien, ehe sie nach Europa aufbrachen. Das Team aus Florida gewann gegen die New Orleans Pelicans 128:118. Der Club aus Tennessee feierte ein 103:98 gegen die Brooklyn Nets.

NBA in Berlin und London zu Gast

Am Donnerstag und Sonntag steigen die NBA Europe Games zwischen Orlando und Memphis. Die Partien stehen im Zeichen einer Premiere und eines Jubiläums: In Berlin findet erstmals überhaupt auf deutschem Boden ein Spiel der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga statt, in London ist das zum zehnten Mal seit 2011 der Fall.

An der Spree sollen Franz und Moritz Wagner die Protagonisten sein. Die Brüder im Magic-Dress stammen aus der deutschen Hauptstadt. Moritz (28) gab am Sonntag nach einem Kreuzbandriss und mehr als einjähriger Pause sein Comeback.

Ob auch sein jüngerer Bruder mit von der Partie sein kann, ist ungewiss. Der 24-Jährige muss seit 7. Dezember wegen einer schweren Verstauchung des linken Sprunggelenks passen. Er sagte im November, "sehr große Vorfreude" auf Berlin zu verspüren. Es sei "speziell", mit Orlando in seiner Geburtsstadt antreten zu dürfen.