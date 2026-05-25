San Antonio gleicht gegen Titelverteidiger Oklahoma aus

Noch nichts entschieden im Finale der Western Conference der NBA!

Die San Antonio Spurs holen nämlich mit einem klaren 103:82-Sieg gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder den 2:2-Ausgleich in der Serie.

Superstar Victor Wembanyama brilliert auf Seiten der Spurs mit 33 Punkten, acht Rebounds, fünf Assists sowie drei Blocks - doch das gesamte Team zeigt sich im Vergleich zur deutlichen Pleite im dritten Spiel von einer anderen Seite.

Defensive der Schlüssel

Im ersten Viertel stellt man dank eines 16-Punkte-Laufs auf 23:8, dank einer vor allem bärenstarken Defensive gibt man diesen Vorsprung nicht her. Oklahoma kommt auf nur 33 Prozent Trefferquote aus dem Feld.

Mit nur 38 Punkten nach zwei Vierteln legten die City Thunder eine selten schlechte Partie hin, die man auch nicht mehr drehen kann. So steht es in der Serie 2:2, das nächste Spiel findet in Oklahoma statt.