Rückschlag für Pöltl und Raptors im NBA-Playoff-Rennen

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) einen gehörigen Rückschlag im engen Play-off-Rennen der Eastern Conference in der National Basketball Association (NBA) erlitten.

Die Kanadier unterlagen Nachzügler Sacramento Kings mit 115:123 und fielen auf Platz sieben zurück. Jakob Pöltl bilanzierte bei seinem 40. Saisoneinsatz mit 18 Punkten, fünf Rebounds und je einem Assist sowie Steal.

Der Center aus Wien war 28:12 Minuten im Einsatz.

Pöltl sorgt für letzte Führung

Für den Sieg der Kings zeichneten ausgerechnet zwei ehemalige Spieler der Raptors hauptverantwortlich. DeMar DeRozan und Precious Achiuwa verbuchten je 28 Zähler. Letzterer holte zudem 19 Rebounds.

Toronto lief ab dem 50:52 kurz vor der Pause einem Rückstand hinterher. Pöltl hatte mit dem Treffer zum 50:48 für die letzte Führung gesorgt.

Niederlage tut sehr weh

Der heimische NBA-Pionier sprach von einer "Niederlage, die im Kampf um die Play-off-Plätze sehr weh tut. Wir konnten in einem Back-to-back-Spiel (nach dem 116:127 in Detroit vom Vortag, Anm.) nicht von Beginn an die nötige Energie aufs Feld bringen und waren auch am Rebound unterlegen", analysierte Pöltl.

Gemäß dem aktuellen Tabellenstand müssten die Kanadier den Umweg über das Play-in nehmen, um ins Play-off einzuziehen. Am Freitag sind sie bei den Memphis Grizzlies zu Gast und stehen unter Siegzwang.

Das Team aus Tennessee, längst aus dem Rennen um die K.o.-Phase in der NBA, verlor am Mittwoch gegen die New York Knicks 119:130.

Siege für Hawks und 76er

Die Atlanta Hawks (44:33-Siege) festigten mit einem 130:101 bei Orlando Magic (40:36) den fünften Platz im NBA-Osten.

Die Philadelphia 76ers sind nach einem 153:131 bei den Washington Wizards mit 39 Punkten von Paul George neuer Sechster.

Sie stehen wie Toronto bei 42:34, weisen jedoch in der Atlantic Division die bessere Bilanz auf. Miami Heat (40:37) verlor gegen die von Jaylen Brown mit 43 Zählern angeführten Boston Celtics 129:147.

Spurs mit zehntem Sieg hintereinander

Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs feierte mit 127:113 bei den Golden State Warriors den zehnten Sieg hintereinander. Victor Wembanyama steuerte 41 Punkte und 18 Rebounds bei. Die Denver Nuggets blieben mit 130:117 bei Utah Jazz zum siebenten Mal en suite erfolgreich.

Jamal Murray traf zehn Mal aus der Distanz und kam auf 37 Zähler. Für Nikola Jokic stand mit 15 Punkten, 17 Rebounds und zwölf Assists das fünfte Triple-Double in den jüngsten sechs Partien zu Buche.