Basketball: Vienna klettert mit Heimsieg auf Platz zwei

Im vorgezogenen Spiel der achten Zwischenrunde besiegt der BC Vienna UBSC Raiffeisen Graz nach hartem Kampf mit 102:97 und rangiert zumindest bis Samstag auf Platz zwei der win2day Basketball Superliga.

In einem stets spannenden Match wechselte die Führung insgesamt 28 Mal und keine Mannschaft konnte sich mit mehr als acht Punkten absetzen.

Die Wiener lagen mehrheitlich voran, Graz war aber immer in Schlagdistanz und hatte bis zum Schluss die Chance auf den Sieg.

Am Karsamstag geht es weiter

Am Ende war die Hoheit unter dem Korb ausschlaggebend für den Sieg des BC Vienna, insgesamt schnappten sie sich um 15 Rebounds mehr als Graz und hatten dadurch viele zweite Chance, die sie auch nutzen konnten.

Die achte Runde wird am Karsamstag mit den vier weiteren Partien abgeschlossen, darunter um 20:20 Uhr das ORF-Live-Spiel der BK Karbon-X Dukes Klosterneuburg gegen die Hefte Helfen Bulls Kapfenberg.