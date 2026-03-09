Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Dallas Mavericks Dallas Mavericks DAL
Endstand
122:92
36:29 , 21:15 , 31:22 , 34:26
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Double-Double von Pöltl! Raptors verschärfen Mavericks-Krise

Jakob Pöltl und Co. bezwingen die Dallas Mavericks, die San Antonio Spurs bleiben ein heißes Eisen.

Textquelle: © LAOLA1/APA
Jakob Pöltl und die Toronto Raptors bezwingen die Dallas Mavericks in der NBA mit 122:92.

Bester Mann am Feld ist RJ Barret, der mit 31 Punkten aufzeigen kann. Er überschreitet damit als jüngster von bislang acht Kanadiern die Karrieremarke von 8.000 Punkten in der NBA. Scottie Barnes kommt auf 17 Punkte, Pöltl ist mit 16 Punkten (zehn Rebounds, vier Assists) drittbester Spieler bei den Raptors. Für ihn ist es das vierte Double-Double der Saison.

Pöltl: "Pflichtsieg"

Pöltl sprach in einer Presseaussendung von einem "Pflichtsieg" gegen ein Team mit vielen jungen Spielern. "Wir haben über lange Strecken gute Defense gespielt und verdient gewonnen."

Während die Raptors nach zuletzt zwei Niederlagen wieder siegen, stecken die "Mavs" tief in der Krise. Das Spiel gegen die Raptors war bereits die siebte Niederlage in Serie.

Während sie in der Western Conference lediglich Platz zwölf belegen, sind die Raptors auf Rang fünf der Eastern Conference.

Ab Dienstag warten in 16 Tagen neun Spiele auf die Pöltl und Co., davon sieben auswärts. Es werde "auf keinen Fall eine einfache Phase, aber wir gehen das Ganze von Spiel zu Spiel an", so der Wiener. "Unser Fokus liegt jetzt auf Houston."

Wemby führt Spurs zu nächstem Sieg

Einen imposanten 145:120-Sieg gibt es für die San Antonio Spurs gegen ebenjene Houston Rockets.

Der Zweitplatzierte der Western Conference gewinnt dabei Spiel Nummer vier in Folge, Victor Wembanyama kann mit 29 Punkten überzeugen, De'Aaron Fox gelingt ein Double-Double (20 Punkte, zehn Assists). Die Rockets rutschen auf den vierten Platz zurück.

Einen klaren 130:91-Sieg feiern die Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks. Bester Scorer ist Paolo Banchero mit 33 Punkten. Mit dem vierten Sieg in Folge stehen die Magic auf Rang sechs im Osten.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder
