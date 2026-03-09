New Jersey Devils New Jersey Devils NJD Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
0:3
0:1 , 0:1 , 0:1
  • Moritz Seider
  • James Van Riemsdyk
  • Dominik Shine
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Red Wings wieder auf der Erfolgsspur - Sieg für Kasper und Co.

Die Detroit Red Wings holen sich nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Auch die Blues und die Oilers gewinnen.

Red Wings wieder auf der Erfolgsspur - Sieg für Kasper und Co. Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Kasper und die Detroit Red Wings feiern nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Für den Tabellenvierten der Eastern Conference gibt es bei den New Jersey Devils einen 3:0-Erfolg zu bejubeln. Moritz Seider bringt das Team früh in Führung (4.), im Power-Play legt James van Riemsdyk im zweiten Drittel nach (27.). Dominik Shine erzielt den 3:0-Endstand (51.).

Marco Kasper steht insgesamt 15:56 Minuten auf dem Eis, bleibt aber ohne Scorerpunkt.

Blues und Oilers siegen

Die Anaheim Ducks (Platz vier in der Western Conference) stolpern indes über Nachzügler St. Louis Blues (Platz 13.). Nach einem torlosen ersten Drittel treffen Jordan Kyrou (25.), Jonathan Drouin (31.), Jimmy Snuggerud (33.) sowie Puis Suter ins leere Tor zum klarten 4:0-Erfolg.

Die Edmonton Oilers können sich durch einen 4:2-Sieg gegen die Vegas Golden Knights näher an den Division-Nachbarn heranpirschen. Mit 70 Punkten und Platz drei sind die Oilers nur mehr zwei Zähler hinter den Knights.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

NHL-Trade-Deadline: Die Auswirkungen für die Österreicher

NHL-Trade-Deadline: Die Auswirkungen für die Österreicher

NHL
10
Rossi sammelt nächsten Assist, Kasper verliert erneut

Rossi sammelt nächsten Assist, Kasper verliert erneut

NHL
8
Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der ICE Hockey Leage

Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der ICE Hockey Leage

ICE Hockey League
8
Pre-Playoff-Drama bringt für Capitals Saisonende in Überzahl

Pre-Playoff-Drama bringt für Capitals Saisonende in Überzahl

ICE Hockey League
6
Tschofenig nach Super-Team-Sieg: "Wir waren extrem stark"

Tschofenig nach Super-Team-Sieg: "Wir waren extrem stark"

Skispringen
Super-Teambewerb in Lahti - das Ergebnis

Super-Teambewerb in Lahti - das Ergebnis

Skispringen
1
Tschofenig/Hörl triumphieren bei Super-Team-Bewerb

Tschofenig/Hörl triumphieren bei Super-Team-Bewerb

Skispringen

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Detroit Red Wings New Jersey Devils Marco Kasper