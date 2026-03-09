Red Wings wieder auf der Erfolgsspur - Sieg für Kasper und Co.

Marco Kasper und die Detroit Red Wings feiern nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Für den Tabellenvierten der Eastern Conference gibt es bei den New Jersey Devils einen 3:0-Erfolg zu bejubeln. Moritz Seider bringt das Team früh in Führung (4.), im Power-Play legt James van Riemsdyk im zweiten Drittel nach (27.). Dominik Shine erzielt den 3:0-Endstand (51.).

Marco Kasper steht insgesamt 15:56 Minuten auf dem Eis, bleibt aber ohne Scorerpunkt.

Blues und Oilers siegen

Die Anaheim Ducks (Platz vier in der Western Conference) stolpern indes über Nachzügler St. Louis Blues (Platz 13.). Nach einem torlosen ersten Drittel treffen Jordan Kyrou (25.), Jonathan Drouin (31.), Jimmy Snuggerud (33.) sowie Puis Suter ins leere Tor zum klarten 4:0-Erfolg.

Die Edmonton Oilers können sich durch einen 4:2-Sieg gegen die Vegas Golden Knights näher an den Division-Nachbarn heranpirschen. Mit 70 Punkten und Platz drei sind die Oilers nur mehr zwei Zähler hinter den Knights.