SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Janis Antiste
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Erleichterung - ohne "Top-6-Party": "Wir sind ja nicht Meister"

Mit einem Sieg nach dem Motto "tun, was getan werden muss" rettet sich Rapid nach oben. Wie viel Raum wird die Meistergruppe für spielerische Ansprüche lassen?

Erleichterung - ohne "Top-6-Party": "Wir sind ja nicht Meister" Foto: © GEPA
Johannes Bauer
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach den letzten Monaten war nicht damit zu rechnen, dass der SK Rapid ausgerechnet mit einem Sieg gegen Red Bull Salzburg den Sprung in die Meistergruppe schafft (Spielbericht >>>).

Schön war es auch nicht anzusehen, nur zweckmäßig. 20 Minuten hielt Niklas Hedl mit seiner besten Partie seit der persönlichen Krise Rapid im Spiel, ehe das Fußball-Schicksal eingriff.

Der ungewöhnlicherweise als Rechtsverteidiger aufgebotene Daniel Nunoo musste verletzt runter, der auch stets gescholtene Tobias Gulliksen kam rauf. Und der Norweger hatte gleich seinen Anteil am Goldtor, erzielt ausgerechnet von Janis Antiste.

Wochenlang aufgrund seiner Vertragssituation auf dem Abstellgleis geparkt, ist die Kaufpflicht gegenüber Sassuolo Geschichte. Nach vier Spielen, in denen der junge Franzose nicht einmal im Kader stand, bedankte er sich sofort für seine Startelf-Nominierung.

Und schließlich wurde der sprichwörtliche Bus geparkt. Es genügte gegen "Bullen", die sich in den letzten Partien mit dem Toreschießen auf einmal schwertun und auch in Wien mit ihren Möglichkeiten zu wenig anzufangen wussten.

Erleichterung ja, Überschwang nein

Und nun darf sich Rapid doch mit den anderen großen Klubs der Liga um die vorderen Plätze matchen, statt durch die Knochenmühle Qualifikationsrunde schreiten zu müssen.

"Ja, wir sind oft tief gestanden, haben dem Gegner den Ball überlassen - es war nicht unsere beste Performance, aber das Wichtige war der Sieg und den haben wir geschafft", war Matthias Seidl gleich bemüht, die Ansprüche an den eigenen Fußball trotz des Erfolges nicht zu vergessen.

Dafür rückte er in der Schlussphase sogar selbst einmal auf eine Verteidiger-Position, um nur mehr schnellstmöglich auszuputzen.

Erleichterung nach dem knappen Erreichen des Teilziels kurz erlaubt, echtes Schulterklopfen nicht: "Wir sind ja nicht Meister geworden."

Besser nicht noch einmal anschauen

"Ich glaube, wir brauchen uns dieses Spiel gar nicht noch einmal anschauen", wollte auch Andreas Weimann schnell nichts mehr von diesen 90 Minuten wissen. "Aber ich glaube, man hat gesehen, wie viel wir in der zweiten Halbzeit gekämpft haben", stand der Wille - wieder einmal - über dem Anspruch ans Schöne.

"Wir wollten heute sicher mehr zeigen. Aber ich habe mir Salzburgs Spiel gegen Altach angesehen und man hat gemerkt, dass sie Probleme haben, wenn ein Gegner etwas tiefer steht", konnte auch der heimgekehrte Stürmer damit leben, einmal eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Da startete auch Johannes Hoff Thorup mit einer Fünferkette, ganz in der Erwartung, gegen die "spielstärkste Mannschaft der Liga" kein schönes Spiel hinlegen zu können.

"Aber die Fans mögen es auch zu sehen, dass da elf Spieler und die Joker gewillt sind, alles zu tun, um ein gutes Resultat einzufahren", war der Däne überzeugt.

Der Coach will Positives lesen

Seine persönliche Erleichterung war dem Jubel nach Schlusspfiff zu entnehmen. "Ich habe vom ersten Tag an gemerkt, wie wichtig es für den Klub ist, oben reinzukommen. Also werden wir das heute auch genießen."

Nervös sei er während der Partie schon gewesen, denn als Trainer "siehst du immer das Worst-Case-Szenario, aber die Spieler haben das gut gemanagt."

Auch wenn er mit unterstrich, dass "das nicht die Art ist, wie wir spielen wollen, aber heute mussten wir einfach tun, was notwendig ist."

Darum wollte der Rapid-Trainer die Schlagzeile gleich selbst vorgeben: "Sie ist, dass das Team da draußen alles getan hat, was es gebraucht hat, um den Sieg einzufahren."

Zweckmäßigkeit kann Rapid also wieder. Ob in der Meistergruppe Luft für mehr als das bleibt? Die Ansprüche, weiter Ergebnisse zu liefern, werden auch nach dem erreichten Zwischenziel nicht verpuffen.

Und das nächste Woche, wie es die Auslosung will, gleich wieder gegen Salzburg. Schwer vorstellbar, dass so eine Kampfleistung noch einmal reicht, überhaupt auswärts. Zum Spielplan der Meistergruppe >>>

Mehr zum Thema

Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Bundesliga
JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
7
Kracher zum Auftakt: Spielplan der Meister- und Qualigruppe

Kracher zum Auftakt: Spielplan der Meister- und Qualigruppe

Bundesliga
9
Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung

Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung

Bundesliga
42
Sieg gegen Salzburg! Antiste schießt Rapid in die Meistergruppe

Sieg gegen Salzburg! Antiste schießt Rapid in die Meistergruppe

Bundesliga
247
Deshalb darf Janis Antiste wieder bei Rapid spielen

Deshalb darf Janis Antiste wieder bei Rapid spielen

Bundesliga
11
Rapids Schnittpartie: "Das macht viel mehr Spaß als ohne Druck"

Rapids Schnittpartie: "Das macht viel mehr Spaß als ohne Druck"

Bundesliga
39

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Andreas Weimann Matthias Seidl Niklas Hedl Johannes Hoff Thorup SK Rapid Wien Johannes Bauer