Die Portland Trail Blazers haben sich in der Nacht auf Mittwoch das Ticket für die NBA-Playoffs gesichert.

Dabei sah es lange nach einem Sieg für die Phoenix Suns aus. Die Suns lagen im Schlussviertel bei noch sechs Minuten Restspielzeit mit elf Punkten vorne und dominierten das Geschehen. Nach einem vergebenen Fadeaway von Booker brachte Avdija die Blazers per Fingerroll aber erstmals wieder in Führung. Die Suns antworteten in Person von Goodwin, der Bonusfreiwurf fiel jedoch nicht.

Dann übernahm erneut Avdija, der per Korbleger auf 112:110 stellte. Den Schlusspunkt setzte Grant mit einem Dunk.

In der Eastern Conference setzten sich im Duell Tabellenneunter gegen -zehnter die Charlotte Hornets gegen Miami Heat mit 127:126 nach Verlängerung durch. Die Hornets sind damit weiter im Rennen um den letzten Playoff-Platz im Osten. Für Miami Heat ist die Saison hingegen beendet.