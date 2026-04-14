Trotz Barça-Sturmlauf! Atletico wirft Katalanen raus

Drama im Wanda Metropolitano!

Atletico Madrid zieht trotz einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Barcelona ins Halbfinale der UEFA Champions League ein. Dank des 2:0-Hinspiels behalten die "Rojiblancos" mit einem Gesamtscore von 3:2 die Oberhand.

Barca startet furios

Trainer Hansi Flick überrascht mit mehreren Umstellungen – und wird zunächst belohnt.

Bereits nach 30 Sekunden prüft Lamine Yamal Atletico-Keeper Juan Musso, der stark pariert. Nur wenige Minuten später klingelt es aber im Kasten der Hausherren.

Ein Fehler von Clement Lenglet bringt Barca auf die Siegerstraße: Ferran Torres schaltet schnell und bedient Yamal, der eiskalt zum 1:0 einschiebt (4.).

Barcelona bleibt am Drücker – doch Musso verhindert mit starken Paraden gegen Dani Olmo und Fermin Lopez zunächst Schlimmeres.

Torres gleicht aus – Atletico antwortet

In Minute 24 gelingt dann der zweite Streich: Wieder ist es Torres, der nach Steckpass von Olmo Lenglet entwischt und traumhaft ins Kreuzeck trifft – 2:0 für die Gäste, der Gesamtscore ist ausgeglichen.

Doch Atletico schlägt zurück.

Nach einem schnellen Konter über Marcos Llorente vollendet Ademola Lookman zum 1:2 (31.) und bringt die Hausherren wieder auf Halbfinalkurs.

Chancen auf beiden Seiten

Die Partie bleibt intensiv. Barcelona drängt weiter, doch Musso hält stark gegen Torres. Auf der Gegenseite verpasst Antoine Griezmann nach Vorarbeit von Lookman den Ausgleich, weil ein Barca-Verteidiger in letzter Sekunde blockt.

Nach der Pause stellt sich Atletico defensiv besser ein und lauert auf Konter.

Barcelona hat zwar mehr Ballbesitz, kommt aber seltener zu klaren Chancen. Ein vermeintlicher Treffer von Torres wird wegen Abseits aberkannt (55.).

Die beste Gelegenheit vergibt erneut Olmo, der nach Vorarbeit von Yamal über das Tor schießt (65.).

Rote Karte als Wendepunkt

In der Schlussphase wird es noch einmal dramatisch.

Nach einem Konter bringt Eric Garcia den durchgebrochenen Alexander Sörloth zu Fall. Nach VAR-Intervention sieht der Barca-Verteidiger die Rote Karte (77.).

In Überzahl ist Atletico dem entscheidenden Treffer näher als Barcelona dem dritten Tor.

Atletico bringt es über die Zeit

Große Chancen durch Nicolas Gonzalez und Nahuel Molina bleiben zwar ungenutzt, doch Barcelona gelingt auch in der langen Nachspielzeit kein Comeback mehr. Ronald Araujo vergibt die Riesenchance in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Damit zieht Atletico erstmals seit 2017 wieder ins Halbfinale der Champions League ein. Dort wartet entweder Sporting Lissabon oder der FC Arsenal.