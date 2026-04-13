NEWS

Rücktritt! NBA-Trainerlegende verlässt die Bucks

Der Meister von 2021 verpasste in dieser Saison deutlich die Play-offs. Jetzt tritt der Head-Coach zurück.

Rücktritt! NBA-Trainerlegende verlässt die Bucks Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die NBA-Trainerlegende Doc Rivers ist als Chefcoach der Milwaukee Bucks zurückgetreten!

Seit seinem Amtsantritt im Jänner 2024 hatte Rivers das Basketball-Team um Superstar Giannis Antetokounmpo zu zwei Play-off-Teilnahmen und zum Gewinn des NBA Cups 2024 geführt.

Der ganz große Wurf blieb aber unter dem 64-Jährigen aus. Der Meister von 2021 verpasste in dieser Saison sogar deutlich das Play-off. 32 Siege standen gleich 50 Niederlagen gegenüber.

Hall of Famer

Rivers war bisher 27 Saisonen lang NBA-Cheftrainer, erreichte mit den Boston Celtics zweimal die NBA-Finals und gewann 2008 den Titel.

Der ehemalige NBA-Profi holte als Coach 1.194 Siege in der regulären Saison, nur fünf NBA-Trainer schafften bisher mehr. In diesem Jahr wird Rivers in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Ob er seine Trainerkarriere komplett beendet, ist nun offen.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#29 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#29 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Erstmals seit vier Jahren: Pöltl und Raptors in NBA-Playoffs

Erstmals seit vier Jahren: Pöltl und Raptors in NBA-Playoffs

Basketball
5
Schwimm-Weltverband lässt Russen und Belarussen mit Flagge zu

Schwimm-Weltverband lässt Russen und Belarussen mit Flagge zu

Mehr Sport
75. Tour of Austria in fünf Etappen von Graz nach Wien

75. Tour of Austria in fünf Etappen von Graz nach Wien

Radsport
Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab

Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab

Golf
Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion - Straka 41.

Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion - Straka 41.

Golf
Straka mit misslungenem Schlusstag beim Masters

Straka mit misslungenem Schlusstag beim Masters

Golf
3
Wieder Nummer eins! Sinner gewinnt Traumfinale in Monte Carlo

Wieder Nummer eins! Sinner gewinnt Traumfinale in Monte Carlo

Tennis - ATP
3

Kommentare

Basketball NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Boston Celtics Doc Rivers Sport-Mix