Dembele schießt PSG zu Viertelfinal-Sieg gegen die "Reds"

Paris Saint-Germain setzt sich im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales auch in Liverpool mit 2:0 durch.

Eigentlich müssen die Engländer ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholen, doch die erste Top-Chance gibt es in Minute zehn für PSG. Mamardashvili muss klären, der Ball fällt Mendes direkt vor die Füße, der versucht es von außerhalb des Strafraums. Der Liverpool-Keeper kann den Ball im Rückwärtsgang gerade noch entschärfen.

Danach hat Dembele nach einer Flanke von Neves die Chance aus aussichtsreicher Position (22.), er verfehlt das Tor jedoch klar.

Etitike muss verletzt vom Platz

Liverpool muss nach rund einer halben Stunde einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen, Etitike geht ohne Gegnereinwirkung zu Boden und muss mit der Trage vom Platz getragen werden.

Salah kommt für ihn aufs Feld und sorgt sofort für Gefahr. Seine Flanke kommt zu Kerkez, Safonov kann im letzten Moment parieren, anschließend scheitert van Dijk an PSG-Kapitän Marquinhos.

In der 38. Minute gibt es dann erneut einen verletzungsbedingten Wechsel. Diesmal betrifft es PSG-Akteur Mendes.

Kurz vor der Pause werden dann die Gäste erneut gefährlich, Mamardashvili muss eine Flanke von Kvaratskhelia klären, somit geht es mit 0:0 in die Pause. Liverpool macht die Aufgabe besser als im Hinspiel, für Tore hat es jedoch noch nicht gereicht. Auch PSG ist aktuell noch zu ineffizient.

Elfmeter-Aufregung in Halbzeit zwei

Die erste Chance in Hälfte zwei haben die "Reds". Doue wird behandelt - er muss kurze Zeit später ebenfalls verletzt raus - somit sind die Gegner in Überzahl und kommen durch Gakpo vor das Tor, der russische Keeper kann jedoch klären.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff verzieht Gravenberch nur knapp neben das Tor, kurze Zeit später scheitert Kerkez.

Aufregung herrscht dann in Minute 64, als der Schiedsrichter nach einem Foul an Mac Allister auf Elfmeter entscheidet, dieser wird kurz danach vom Videobeweis zurückgenommen.

Matchwinner Dembele erzielt Doppelpack

Nach weiteren Chancen für die Hausherren sind es die Franzosen, die in einer eigentlich guten Phase der "Reds" über das erste Tor jubeln dürfen. Dembele lässt Mac Allister aussteigen und trifft zum 1:0.

Kurz darauf (75.) hat er das nächste Tor am Fuß, vergibt jedoch. In der 90+2. Minute macht er es dann besser und trifft nach schöner Vorarbeit von Kvaratskhelia zum 2:0-Endstand.

Nach dem Sieg mit einem Gesamtscore von 4:0 steht der Titelverteidiger Paris Saint-Germain abermals im Halbfinale der UEFA Champions League und trifft dort auf Real Madrid oder den FC Bayern München.