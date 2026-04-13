Erstmals seit vier Jahren: Pöltl und Raptors in NBA-Playoffs

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors stehen in den NBA-Playoffs!

Dank einem klaren 136:101-Sieg über die Brooklyn Nets sowie der Pleiten der Atlanta Hawks gegen Miami Heat (117:143) und Orlando Magic gegen Boston Celtics (108:113) überstehen die Kanadier erstmals seit vier Jahren die Regular Season.

Sie erreichen den fünften Platz in der Eastern Conference und treffen in den Playoffs auf die viertplatzierten Cleveland Cavaliers.

Der Wiener steuert dem Sieg elf Punkte, fünf Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einem Block in 19:15 Spielminuten. Mit 2094 Rebounds für die Raptors avanciert er zum zehntbesten Rebounder im Dress des Vereins aller Zeiten.

"Coole Sache"

Der heimische NBA-Pionier darf nach sieben Jahren wieder Play-off-Luft schnuppern. Das sei für ihn persönlich eine "coole Sache". Im selben Atemzug hebt Pöltl das Team hervor, das "dieses Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht" habe. Der Wiener selbst war zuletzt 2019 mit den San Antonio Spurs in der K.o.-Phase dabei.

Die Raptors haben früh im Grunddurchgang - Ende Oktober und im November - alle drei Duelle mit den Cavaliers gewonnen. Die "Cavs" werden von Donovan Mitchell und dem vor der Trade-Deadline im Februar verpflichteten James Harden angeführt. Der deutsche Welt- und Europameister Dennis Schröder zählt ebenfalls zum Kader. Der Play-off-Auftakt erfolgt am Samstag. Die ersten zwei Spiele der "best of seven"-Serie steigen für die Raptors auswärts am Eriesee.

Pöltl verweist darauf, dass sich das Team der Cavaliers seit den für Toronto siegreichen Duellen im vergangenen Herbst "doch sehr stark verändert" habe. Das Wiedersehen in der ersten Play-off-Runde werde "auf jeden Fall eine Challenge sein".