Die Toronto Raptors müssen sich in der NBA den New York Knicks auch im dritten Saisonduell geschlagen geben, am Ende steht ein 92:119. Es ist die 20. Niederlage der Raptors.

Während diese das erste Viertel klar mit 28:18 für sich entscheiden können und auch das folgende Viertel noch ausgeglichen ist, entscheidet sich die Partie nach der Halbzeit. Die Knicks ziehen mit 19:35 und 22:37 davon.

Bester Akteur am Feld ist Mikal Bridges, der Knicks-Forward kommt auf 30 Punkte, einen Rebound und vier Assists. Toronto behauptet trotz der Niederlage den vierten Platz in der Eastern Conference.

Am Freitag sind die Raptors bei Orlando Magic zu Gast. Der nächste Gegner gewinnt bei Miami Heat 133;124 und beendet damit eine Serie von vier sieglosen Partien. Paolo Banchero erzielt 31 Punkte.

Unbestimmte Ausfallszeit bei Pöltl

Weiter nur in der Zuschauerrolle ist Jakob Pöltl - und das wohl noch länger. Wie die Raptors kommunizierten, werde der Wiener auf unbestimmte Zeit ausfallen. Schon seit Dezember hat Pöltl mit Rückenproblemen zu kämpfen, erhalte deshalb nun eine Spezialbehandlung. Wenn Pöltl zurück im Training sei, werde es die nächsten Updates geben.

"Ermutigend" ist jüngsten Medienberichten zufolge, dass der von Rückenproblemen geplagte 30-jährige zumindest im kontaktlosen Training stehen soll.

Doncic liefert gegen die Lakers

Niederlagen gibt es auch für den Zweiten der Eastern Conference, die Boston Celtics (106:117 gegen die Atlanta Hawks), und die LA Lakers. Sie unterliegen den formstarken Cleveland Cavaliers (fünf Siege in fünf Spielen) mit 129:99, bester Mann am Platz ist Superstar Luka Doncic mit 29 Punkten (fünf Rebounds, sechs Assists) für die "Cavs". LeBron James muss sich mit elf Punkten begnügen.

Curry auf der Überholspur

Stephen Curry verbucht beim 140:124 der Golden State Warriors auswärts gegen Utah Jazz 27 Zähler und überholt damit Paul Pierce in der "ewigen" NBA-Scorerliste. Mit 26.424 Punkten stößt er auf Rang 19 vor.

Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs zu einem 111:99 bei den Houston Rockets. "Wemby" bilanziert mit 28 Zählern und 16 Rebounds.