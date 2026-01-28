BC Vienna BC Vienna VIE SKN St. Pölten Basketball SKN St. Pölten Basketball PÖL
Endstand
104:91
27:23 , 29:28 , 23:23 , 25:17
NEWS

Auf Playoff-Kurs: BC Vienna schlägt St. Pölten

Die Wiener stehen damit punktegleich mit Klosterneuburg und Graz auf Rang vier.

Auf Playoff-Kurs: BC Vienna schlägt St. Pölten Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
BC Vienna hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den vorzeitigen Einzug in die Play-offs der Basketball-Superliga gefeiert.

Die Wiener setzten sich am Mittwoch im Nachtragsspiel der 20. Runde trotz durchwachsener Leistung gegen SKN St. Pölten mit 104:91 (56:51) durch und schoben sich in der Tabelle auf Rang vier.

Die Top sechs qualifizieren sich für die Platzierungsrunde, die restlichen Teams spielen in der Qualifikationsrunde um die restlichen beiden Viertelfinaltickets.

Enger Kampf ums Playoff

Die Wiener haben mit 22 Punkten genauso viele wie der Fünfte Klosterneuburg und der Sechste UBSC Graz. Die auf Rang sieben liegenden Traiskirchen Lions haben zwei Zähler weniger, allerdings schon 19 Partien absolviert und damit nur noch eine vor der Brust.

Die drei Teams davor spielen vor der Ligateilung jeweils noch zweimal. BC Vienna kann sich dabei nicht rein auf die nationale Liga fokussieren, zumal der Klub auch in der adriatischen ABA League im Einsatz ist, wo es schon am Donnerstag daheim gegen Bosna Sarajevo weitergeht.

