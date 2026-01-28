Nightrace-Rekordsieger Kristoffersen: "Es ist mein Haus"

Henrik Kristoffersen ist seit Mittwoch der alleinige Rekordsieger beim Nightrace in Schladming. Nightrace: Alle Slalomsieger in Schladming >>>

Der Norweger triumphierte bereits zum fünften Mal beim Slalom auf der Planai und ließ damit Benjamin Raich endgültig hinter sich. Er gewann vor seinem Teamkollegen McGrath. Clement Noel komplettierte das Trio.

Für die ÖSV-Läufer verlief das Nightrace hingegen nicht nach Plan. Fabio Gstrein verhinderte als Fünfter Schlimmeres. "Wild von oben bis unten" - ÖSV-Fahrer in Schladming geschlagen

"Alle sagen, ich weine so viel über Bedingungen"

Kristoffersen konnte nach dem zweiten Rang im ersten Durchgang im herausfordernd gesetzten Finale noch zulegen und sich den Sieg mit 34 Hundertstelsekunden Vorsprung sichern.

Vor 22.500 Fans wurde er im Ziel nach seinem ersten Saisonerfolg sichtlich emotional. Diesen Winter fuhr er im Slalom drei Mal auf den dritten Platz.

"Alle sagen, ich weine so viel über die Bedingungen und die Kurssetzung, und es ist zu eisig. Ich bin alt und habe nichts gewonnen seit Kranjska Gora letztes Jahr. Aber ich finde, wir sollten auf solchen Bedingungen kein Rennen fahren", erklärt er nach seinem 34. Weltcup-Sieg.