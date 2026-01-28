NEWS

Nightrace-Rekordsieger Kristoffersen: "Es ist mein Haus"

Nach dem Rennen zeigt er sich so emotional wie zuletzt vor fünf Jahren nach seinem Sieg in Madonna.

Nightrace-Rekordsieger Kristoffersen: "Es ist mein Haus" Foto: © GEPA
Henrik Kristoffersen ist seit Mittwoch der alleinige Rekordsieger beim Nightrace in Schladming. Nightrace: Alle Slalomsieger in Schladming >>>

Der Norweger triumphierte bereits zum fünften Mal beim Slalom auf der Planai und ließ damit Benjamin Raich endgültig hinter sich. Er gewann vor seinem Teamkollegen McGrath. Clement Noel komplettierte das Trio.

Für die ÖSV-Läufer verlief das Nightrace hingegen nicht nach Plan. Fabio Gstrein verhinderte als Fünfter Schlimmeres. "Wild von oben bis unten" - ÖSV-Fahrer in Schladming geschlagen

"Alle sagen, ich weine so viel über Bedingungen"

Kristoffersen konnte nach dem zweiten Rang im ersten Durchgang im herausfordernd gesetzten Finale noch zulegen und sich den Sieg mit 34 Hundertstelsekunden Vorsprung sichern.

Vor 22.500 Fans wurde er im Ziel nach seinem ersten Saisonerfolg sichtlich emotional. Diesen Winter fuhr er im Slalom drei Mal auf den dritten Platz.

"Alle sagen, ich weine so viel über die Bedingungen und die Kurssetzung, und es ist zu eisig. Ich bin alt und habe nichts gewonnen seit Kranjska Gora letztes Jahr. Aber ich finde, wir sollten auf solchen Bedingungen kein Rennen fahren", erklärt er nach seinem 34. Weltcup-Sieg.

Bereits im Riesentorlauf am Vortag bemängelte der Wahl-Österreicher die eisigen Bedingungen auf der Planai, auch nach dem Slalom erwähnte er diese erneut. Zudem seien die Verhältnisse für seinen Rücken nicht gut, der ihm derzeit Probleme mache.

Vor allem am Dienstag war die Piste spiegelglatt, am Mittwoch wurde es aufgrund höherer Temperaturen etwas besser.

Emotionalster Sieg seit fünf Jahren

Dennoch sei der Sieg beim Nightrace ein ganz besonderer für ihn: "Fünfter Sieg in Schladming, ich glaube, jetzt kann ich sagen: Es ist mein Haus."

Wie wichtig der Triumph für ihn war, zeigte die Tatsache, dass Kristoffersen laut eigenen Ausgaben zuletzt vor fünf Jahren in Madonna so emotional wurde, auch dort gewann er.

Damit konnte die Generalprobe für die Olympischen Spiele nicht besser für den 31-Jährigen laufen.

