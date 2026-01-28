Nightrace-Rekordsieger Kristoffersen: "Es ist mein Haus"

Nightrace - die Bilder des Siegertrios
Bereits im Riesentorlauf am Vortag bemängelte der Wahl-Österreicher die eisigen Bedingungen auf der Planai, auch nach dem Slalom erwähnte er diese erneut. Zudem seien die Verhältnisse für seinen Rücken nicht gut, der ihm derzeit Probleme mache.
Vor allem am Dienstag war die Piste spiegelglatt, am Mittwoch wurde es aufgrund höherer Temperaturen etwas besser.
Emotionalster Sieg seit fünf Jahren
Dennoch sei der Sieg beim Nightrace ein ganz besonderer für ihn: "Fünfter Sieg in Schladming, ich glaube, jetzt kann ich sagen: Es ist mein Haus."
Wie wichtig der Triumph für ihn war, zeigte die Tatsache, dass Kristoffersen laut eigenen Ausgaben zuletzt vor fünf Jahren in Madonna so emotional wurde, auch dort gewann er.
Damit konnte die Generalprobe für die Olympischen Spiele nicht besser für den 31-Jährigen laufen.