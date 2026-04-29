Final-Entscheidung bei Elfer-Festspielen von Madrid vertagt

Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League trennen sich Atletico Madrid und der FC Arsenal mit einem 1:1.

Atletico und Arsenal zeigen von Beginn an hohe Disziplin und glänzen besonders gegen den Ball. Arsenal hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, spielt aber nur sehr vorsichtig nach vorne.

Auf der anderen Seite setzen die "Rojiblancos" auf schnelle Gegenstöße, insbesondere über Alvarez. Weil aber ebenjener Alvarez (13., 29.) und Madueke für Arsenal (30.) das Tor knapp verfehlen, bleibt die Partie lange torlos.

Die "Gunners" treffen zuerst

Kurz vor der Pause dann die wichtigste Szene der ersten Hälfte: Atletico-Verteidiger Hancko stellt sich im Zweikampf mit Gyökeres ungeschickt an und rempelt den Arsenal-Stürmer im Strafraum um, Schiedsrichter Danny Makkelie gibt den Strafstoß.

Gyökeres tritt selbst vom Punkt an und lässt Torhüter Oblak keine Chance, Arsenal führt nach 44 gespielten Minuten.

Atletico schlägt vom Punkt zurück

Im zweiten Durchgang gibt es gleich wieder Elfer-Alarm: Llorente trifft mit seinem Schuss Whites Hand, nach VAR-Intervention bekommt auch Atletico den fälligen Strafstoß.

Alvarez verwertet den Elfmeter trocken ins linke, obere Eck (56.), die Rojiblancos gleichen vom Punkt aus.

Der VAR rettet Hancko vor dem zweiten Strafstoß

Mit dem begeisterten Publikum im Rücken dreht Atletico nach dem Ausgleich so richtig auf. Griezmann trifft aber nur das Lattenkreuz (62.), Lookman scheitert aus kürzester Distanz an Arsenal-Schlussmann Raya (74.).

Richtig pikant wird es wenige Minuten später auf der anderen Seite: Hancko trifft Eze im Strafraum am Knöchel, der Schiedsrichter zeigt wieder auf den Punkt – bis sich der VAR meldet. Nach schier endlosem Videostudium nimmt Referee Makkelie den Strafstoß zurück.

Spätestens mit dieser langen Unterbrechung ist die Druckphase der Spanier vorbei, bis zum Schlusspfiff gelingen aber auch Arsenal keine Treffer mehr.