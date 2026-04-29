NEWS

Iranische Delegation brach Anreise zum FIFA-Kongress ab

Eine Nachrichtenagentur berichtete von unangemessenem Verhalten der kanadischen Einwanderungsbehörde.

Iranische Delegation brach Anreise zum FIFA-Kongress ab Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Iran wird beim für Donnerstag in Vancouver angesetzten Kongress des Fußball-Weltverbandes (FIFA) nicht vertreten sein.

Laut Bericht der Nachrichtenagentur Tsanim seien Präsident Mehdi Taj, Generalsekretär Hedayat Mombeini und dessen Stellvertreter Hamed Momeni bei der Einreise nach Kanada am Flughafen Toronto von Beamten der Einwanderungsbehörde unangemessen behandelt worden. Das Trio habe am Mittwoch den nächsten Rückflug genommen.

Laut Tsanim habe die FIFA gegenüber den Iranern den Vorfall bedauert. FIFA-Präsident Gianni Infantino werde demnach ein Meeting in der FIFA-Zentrale in der Schweiz in die Wege leiten.

Die Teilnahme des Iran an der am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko beginnenden WM steht aufgrund des Krieges der USA gegen den Iran in Diskussion. Das iranische Nationalteam soll seine Gruppenspiele gemäß Auslosung in den Staaten austragen.

Mehr zum Thema

Kommerzieller Erfolg: FIFA erhöht WM-Prämien

Kommerzieller Erfolg: FIFA erhöht WM-Prämien

FIFA WM
3
Neue Regel bei WM: Rote Karte für Spieler mit Hand vorm Mund

Neue Regel bei WM: Rote Karte für Spieler mit Hand vorm Mund

FIFA WM
27
ÖFB-Star gesteht: "Habe mit acht Jahren Tippschein abgegeben"

ÖFB-Star gesteht: "Habe mit acht Jahren Tippschein abgegeben"

ÖFB-Team
5
Rangnick über Affengruber: "Hat Finger nochmal deutlich gehoben"

Rangnick über Affengruber: "Hat Finger nochmal deutlich gehoben"

La Liga
6
Champions-League-Halbfinale LIVE: Atletico Madrid - FC Arsenal

Champions-League-Halbfinale LIVE: Atletico Madrid - FC Arsenal

Champions League
Spanien-Youngster Jodar mit starkem Kampf gegen Sinner

Spanien-Youngster Jodar mit starkem Kampf gegen Sinner

Tennis - ATP
Bestätigt! PSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Bestätigt! PSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Champions League
2

Kommentare

Fußball Gianni Infantino FIFA WM 2026 Fifa Iran (Team, Fußball) Kanada