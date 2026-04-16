Verlässt Austria-Salzburg-Schlüsselspieler den Verein im Sommer?

Austria Salzburg könnte im Sommer ein Schlüsselspieler abhandenkommen.

Denizcan Cosgun ist aus dem Team von Trainer Christian Schaider nicht mehr wegzudenken. Mit acht Toren und drei Assists hat der 24-Jährige in dieser Saison bereits großen Anteil daran, dass der Klub kurz vor dem fixierten Klassenerhalt steht.

Aktuell besitzt Cosgun jedoch keinen gültigen Vertrag für die kommende Spielzeit. Wie die „Krone“ berichtet, befinden sich beide Seiten allerdings in Gesprächen über eine mögliche Zukunft.

Cosgun weckt viel Interesse

Obmann David Rettenbacher meint: „Durch seine Leistungen weckt er natürlich auch Begehrlichkeiten bei Vereinen, die finanzkräftiger sind als wir. So ist das Geschäft.“

Bei Austria Salzburg hofft man dennoch auf eine Verlängerung: "Wir kennen seine finanziellen Grenzen und er unsere. Wir hoffen, dass wir diese tolle gemeinsame Zeit fortsetzen können und dass am Ende des Tages auch sein Herz mitentscheidet."