Mit einem Double-Double hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) wesentlich zum 119:106 der Toronto Raptors gegen die New Orleans in der NBA beigetragen.

Der 30-jährige Wiener verbucht 18 Punkte und elf Rebounds. Zudem steuert er drei Assists und je einen Steal sowie Block in 29:33 Einsatzminuten bei.

Scottie Barnes ist mit 23 Zählern und zwölf Vorlagen ebenfalls doppelt zweistellig. Die Kanadier sind vorerst wieder Fünfter im NBA-Osten.

Die Tabellen der NBA >>>

Siebentes Double-Double für Pöltl heuer

Der Sieg gegen den Liga-Nachzügler ist gänzlich ungefährdet. Damit gelingt den Raptors auch die Revanche für das 111:122 auswärts vor gut zwei Wochen. "Wir haben früh die Kontrolle übernommen, gut verteidigt und einige einfache Transition-Punkte erzielt", sagt Pöltl.

Er ist bei dem "Teamerfolg" einer von vier Spielern mit 18 Punkten und verzeichnet zudem sein siebentes Double-Double in der laufenden Saison. Am Sonntag empfangen die Raptors mit Orlando Magic einen unmittelbaren Konkurrenten um den direkten Playoff-Einzug.

Atlanta und Miami verloren

Toronto (41:32-Siege) übernimmt auch deshalb wieder den fünften Rang in der Eastern Conference, weil die Atlanta Hawks (41:33) bei den Boston Celtics mit 102:109 verlieren. Ebenfalls eine Niederlage setzt es mit 128:149 für Miami Heat (39:35) bei den Cleveland Cavaliers.

Erster Vater-Sohn-Assist in der NBA-Geschichte

Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder bezwingt die Chicago Bulls mit 131:113. Nikola Jokic führt die Denver Nuggets mit seinem vierten Triple-Double hintereinander zu einem 135:129 gegen Utah Jazz. Der serbische Center markiert 33 Punkte, 16 Rebounds und zwölf Assists.

Die Los Angeles Lakers fixieren erst im Schlussviertel das 116:99 gegen die Brooklyn Nets, zu dem Luka Doncic 41 Zähler beisteuert. Highlight der Partie ist der erste Vater-Sohn-Assist überhaupt in der NBA-Geschichte. LeBron James gibt im zweiten Viertel einen Pass auf Bronny, den der Junior zu einem Dreipunkter verwertet.