Marco Kasper trifft bei Sieg in Buffalo
Die Detroit Red Wings feiern einen wichtigen Auswärtssieg gegen die Buffalo Sabres.
Marco Kasper erzielt am Freitag sein achtes Saisontor in der laufenden NHL-Saison. Der Kärntner trifft beim 5:2-Auswärtssieg seiner Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres zum zwischenzeitlichen 3:0.
Zuvor bringen Alex DeBrincat (5./PP) und Lucas Raymond (10./PP) Detroit in Führung, ehe Kasper aus der Drehung sein Tor erzielt (17.).
Tage Thompson (26.) verkürzt im zweiten Abschnitt auf 1:3 (26.), Jacob Bernard-Docker (56.) und Patrick Kane (59./EN) machen jedoch den Deckel für Detroit drauf. Dazwischen netzt auch noch Rasmus Dahlin (57.) für Buffalo.
Kasper steht 14:05 Minuten auf dem Eis und hält nun bei acht NHL-Saisontoren und neun Assists.
Für Detroit ist es nach zuletzt zwei Niederlagen wieder ein Sieg, womit man in der Atlantic Division aktuell Fünfter ist (86 Pkt.)