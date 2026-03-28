Marco Kasper trifft bei Sieg in Buffalo

Die Detroit Red Wings feiern einen wichtigen Auswärtssieg gegen die Buffalo Sabres.

Marco Kasper erzielt am Freitag sein achtes Saisontor in der laufenden NHL-Saison. Der Kärntner trifft beim 5:2-Auswärtssieg seiner Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres zum zwischenzeitlichen 3:0.

Zuvor bringen Alex DeBrincat (5./PP) und Lucas Raymond (10./PP) Detroit in Führung, ehe Kasper aus der Drehung sein Tor erzielt (17.).

Tage Thompson (26.) verkürzt im zweiten Abschnitt auf 1:3 (26.), Jacob Bernard-Docker (56.) und Patrick Kane (59./EN) machen jedoch den Deckel für Detroit drauf. Dazwischen netzt auch noch Rasmus Dahlin (57.) für Buffalo.

Kasper steht 14:05 Minuten auf dem Eis und hält nun bei acht NHL-Saisontoren und neun Assists.

Für Detroit ist es nach zuletzt zwei Niederlagen wieder ein Sieg, womit man in der Atlantic Division aktuell Fünfter ist (86 Pkt.)

Tabellen der NHL >>>

Kaspers Tor im VIDEO:

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Sabres St. Pölten gewinnt EWHL-Finalhinspiel gegen Aisulu Almaty

Sabres St. Pölten gewinnt EWHL-Finalhinspiel gegen Aisulu Almaty

Aus erfreulichem Grund: ÖEHV-Kapitän sagt für WM ab

Aus erfreulichem Grund: ÖEHV-Kapitän sagt für WM ab

Rossi und Canucks mit vierter Niederlage in Folge

Rossi und Canucks mit vierter Niederlage in Folge
"Fühle mich müde" - Mikutina bei Eiskunstlauf-WM abgeschlagen

"Fühle mich müde" - Mikutina bei Eiskunstlauf-WM abgeschlagen

Shorttrackerin nach Sturz: "Sehe doppelt, wenn ich rauf schaue"

Shorttrackerin nach Sturz: "Sehe doppelt, wenn ich rauf schaue"

Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord

Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord

Embacher nach Sturz: "Hat wilder ausgeschaut, als es war"

Embacher nach Sturz: "Hat wilder ausgeschaut, als es war"

