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Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Japan

Geht die Dominanz von Mercedes weiter? Die Antwort liefert das Qualifying in Japan. LIVE-Infos:

Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Japan Foto: © GETTY
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Die Formel 1 macht halt in Japan und das Qualifying verspricht große Spannung (ab 07:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Den letzten Grand Prix in China vor zwei Wochen dominierte das Mercedes-Team. Der Italiener Kimi Antonelli feierte seinen ersten F1-Sieg überhaupt. George Russell wurde Zweiter und machte den Mercedes-Doppelsieg perfekt.

Das Treppchen komplettierte der im Ferrari fahrende Lewis Hamilton. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen musste das Rennen aufgrund technischer Probleme abbrechen.

Der amtierende Weltmeister Lando Norris konnte genau so wie sein Teamkollege Piastri nicht an den Start gehen. Ein Hydraulik-Problem am McLaren-Boliden machte einen Start unmöglich.

LIVE-Infos:

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