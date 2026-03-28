Mercedes dominiert in Suzuka im dritten Training

Die Silberpfeile bleiben der Gold-Standard in der Formel 1.

Die Generalprobe zum Qualifying in Japan bringt die beiden Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli und George Russell auf Platz eins und zwei.

Oscar Piastri kann seine Bestzeit aus dem zweiten Training nicht wiederholen und landet zwischen den beiden Ferraris auf Rang. Charles Leclerc bleibt als Dritter der erste Verfolger der Mercedes-Boliden, Co-Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton reiht sich hinter Piastri auf Rang fünf ein.

Titelverteidiger Lando Norris muss etwas mehr als die Hälfte der Trainings-Session in der Box verbringen, die Batterie seines McLaren macht wieder Probleme. Als es für den Engländer dann endlich auf die Strecke hinausgeht, fährt er immerhin die sechstbeste Zeit.

Verstappen fährt nur hinterher

Max Verstappen im Red Bull verbessert sein Ergebnis aus dem zweiten Training um zwei Plätze auf Rang acht, fährt seinen Ansprüchen aber immer noch hinterher.

Große Überraschung ist Audi-Fahrer Nico Hülkenberg, der sich als "Best of the Rest" hinter den drei Top-Teams und noch vor Verstappen auf Platz sieben einordnet.

Ergebnis des 3. Trainings: