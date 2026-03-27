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GEWINNSPIEL: Equal Play Day T-Shirts (Limited Edition)

Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von Frauensport – jetzt T-Shirts sichern

GEWINNSPIEL: Equal Play Day T-Shirts (Limited Edition)
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne eines von 6 Equal Play Day T-Shirts.

Beim Spitzenspiel setzen die Spieler der Oberwart Gunners und Kapfenberg Bulls ein starkes Statement: Beim Warm-up tragen sie spezielle Shirts, um auf den Equal Play Day am 18. März aufmerksam zu machen.

Gemeinsam mit win2day steht die Aktion unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von Frauensport“ – und genau diese Botschaft kannst auch du nach außen tragen.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 6× Equal Play Day T-Shirts

  • Größe: M oder L (unisex)

Gültig bis: 19.04.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit im Frauensport setzen.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

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