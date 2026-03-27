Beim Spitzenspiel setzen die Spieler der Oberwart Gunners und Kapfenberg Bulls ein starkes Statement: Beim Warm-up tragen sie spezielle Shirts, um auf den Equal Play Day am 18. März aufmerksam zu machen.

Gemeinsam mit win2day steht die Aktion unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von Frauensport“ – und genau diese Botschaft kannst auch du nach außen tragen.

Das gibt’s zu gewinnen:

6× Equal Play Day T-Shirts

Größe: M oder L (unisex)

Gültig bis: 19.04.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit im Frauensport setzen.