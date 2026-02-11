NEWS

NBA verhängt drastische Sperren nach wilden Szenen

Es kommt zu Spielsperren für vier Spieler der Hornets bzw. Pistons.

NBA verhängt drastische Sperren nach wilden Szenen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die NBA hat mit harten Sperren auf die körperlichen Auseinandersetzungen beim Basketball-Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons reagiert.

Pistons-Profi Isaiah Stewart muss sieben Partien aussetzen, sein Teamkollege Jalen Duren zwei, wie die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch mitteilte. Die Hornets-Spieler Miles Bridges und Moussa Diabate erhielten jeweils eine Vier-Spiele-Sperre.

Fäuste sind geflogen

Beim Sieg von Eastern-Conference-Spitzenreiter Detroit bei den Hornets waren am Montag (Ortszeit) sogar die Fäuste geflogen (Hier nachlesen >>>). Die vier nun mit Sperren belegten Profis und später auch noch der Coach der Gastgeber wurden letztlich vom Spiel, das die Pistons mit 110:104 gewannen, ausgeschlossen.

"Es sah so aus, als wären zwei Männer in eine hitzige Diskussion verwickelt. Und dann eskalierte die Situation einfach", sagte Charlotte-Coach Charles Lee. Bei einem Wurfversuch wurde Duren im dritten Viertel von Diabate gefoult.

Die beiden standen sich gegenüber und Duren wischte dem Gegenspieler durchs Gesicht. Danach gab es kaum mehr ein Halten, auf dem Parkett spielten sich tumultartige Szenen ab. "Die Emotionen kochten hoch", sagte Duren.

"Letztlich möchten wir uns gerne auf den Basketball konzentrieren, aber solche Dinge passieren nun einmal." Sicherheitskräfte eilten herbei und versuchten, die Lage wieder zu beruhigen. Selbst Polizisten mussten kurz einschreiten.

