Rudelbildung, fünf Ausschlüsse: Wilde Szenen bei Pistons-Spiel

Die Detroit Pistons marschieren in der NBA weiter vorneweg.

Der Leader der Eastern Conference schlägt die Charlotte Hornets in der Nacht auf Dienstag mit 110:104. Bester Scorer ist Cade Cunningham mit 33 Punkten (neun Rebounds, sieben Assists). Geprägt ist das Spiel aber vor allem durch wilde zweite Hälfte:

Nach einem Foulspiel im dritten Viertel gibt es eine Rudelbildung, in der auch Schläge verteilt werden - Jalen Duren, Moussa Diabate, Miles Bridges und Isaiah Stewart werden von der Partie ausgeschlossen. Später erfährt Hornets-Coach Charles Lee dieselben Konsequenzen, nachdem er im vierten Viertel die Referees verbal attackiert und von seinen Spielern zurückgehalten werden muss.

Cavs drehen Partie spät

Einen knappen Sieg feiern die Cleveland Calaviers, die in der Central Division hinter den Pistons rangieren. Gegen die Denver Nuggets gibt es einen 119:117-Erfolg. Donovan Mitchell führt das Scoring mit 32 Punkten (ein Rebound, 19 Assists) an, er verwandelt auch die beiden entscheidenden Freiwürfe kurz vor Schluss.

Jarret Allen und James Harden mit je 22 Punkten folgen, Zweiter gleicht 32 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier aus. Nikola Jokic kommt auf Seiten der Nuggets ebenfalls auf 22 Punkte (14 Rebounds, elf Assists).

Lakers-Niederlage gegen Oklahoma

Eine 110:119-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder gibt es für die Los Angeles Lakers. Der Leader der Western Conference bezwingt LeBron James und Co. auch dank Topscorer Jalen Williams (23 Punkte, drei Rebounds und ein Assist).

Die Golden State Warriors siegen knapp mit 114:113 gegen die Memphis Grizzlies.