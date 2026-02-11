NEWS

Egle über gesperrte Schwester: "Habe auch für sie gewonnen"

Derzeit ist Madeleine Egle wegen drei verpasster Dopingtests gesperrt. Ihre Schwester widmet ihre Bronzemedaille auch ihr.

Egle über gesperrte Schwester: "Habe auch für sie gewonnen" Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Medaillengewinne sind an sich schon emotional. Rodlerin Selina Egle vergoss ihre Tränen, weil die Familie nach Cortina gekommen war.

"Und weil meine Schwester hier ist. Da geht es rund bei mir. Ich bin heute auch für sie gerodelt", sagte die Tirolerin, nachdem sie mit Lara Kipp Bronze im olympischen Doppelsitzerbewerb gewonnen hatte. Schwester Madeleine Egle ist eine der besten Einsitzerrodlerinnen, aber derzeit wegen drei verpasster Dopingtests gesperrt.

"Die Saison war zäh. Dass sie heute trotzdem zum Zuschauen und Supporten gekommen ist, da denke ich mir, hej, das ist das, was zählt. Die Medaille heute habe ich auch für sie gewonnen", sagte Selina Egle. Madeleine Egle wurde im August 2025 rückwirkend vom 1. März 2025 für 20 Monate gesperrt.

