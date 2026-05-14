Detroit Pistons Detroit Pistons DET Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers CLE
Endstand
113:117
29:27 , 31:25 , 20:32 , 23:19 , 12:14
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NBA: Pistons verspielen Führung, stehen vor dem Out

Die Detroit Pistons verspielen eine 9-Punkte-Führung im späten Spielabschnitt und unterliegen den Cleveland Cavaliers in der Verlängerung.

NBA: Pistons verspielen Führung, stehen vor dem Out Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press
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Die Detroit Pistons stehen kurz vor dem Ausscheiden in den NBA-Playoffs, nachdem sie in der Verlängerung eine Neun-Punkte-Führung verspielen.

Cavs drehen Spiel in der Overtime

Die Cleveland Cavaliers besiegen Detroit am Mittwochabend mit 117:113 nach Verlängerung.

Damit führen die Cavs in der Halbfinalserie der Eastern Conference mit 3:2 an. Sie gewinnen das erste Auswärtsspiel dieser Serie und feiern ihren ersten Sieg als Gastteam in diesen Postseason-Spielen.

Cade Cunningham erzielt 39 Punkte und neun Assists, und die Defense der Detroit überzeugt mit 17 Ballgewinnen, die zu 27 Punkten führen – doch all das reicht nicht aus.

Spiel 6 am Freitag in Cleveland

Spiel 6 findet am Freitagabend in Cleveland statt. Dort bekommen die an Nummer vier gesetzten Cavs die erste von zwei Chancen, um sich für die East-Finals gegen die New York Knicks zu qualifizieren.

Die an Nummer eins gesetzten Pistons lagen gegen Orlando Magic bereits 1:3 zurück, gewannen dann aber drei Spiele in Folge und zogen zum ersten Mal seit 2008 in die nächste Runde der Playoffs ein.

Sollte Detroit in Cleveland gewinnen, würde Spiel 7 am Sonntag in Detroit stattfinden.

"Wenn es einer schaffen kann, dann wir", sagt Pistons-Center Jalen Duren.

Verteidigung der Führung misslingt

Die Pistons wirken, als würden sie die Serie kontrollieren, sie führen im zweiten Viertel mit 15 Punkten und in der Schlussphase mit 103:94, doch sie verspielen diese Führung. Cleveland schafft es, den Ball aus den Händen von Cunningham zu bekommen, und keiner seiner Mitspieler kann durch eigene Treffer davon profitieren.

Tobias Harris trifft nur 6 von 19 Würfen und erzielt 13 Punkte. Duren kommt in einer weiteren schwachen Leistung in diesen Postseason-Spielen auf nur neun Punkte und fünf Rebounds.

Duren sagt, dass Cunningham Hilfe braucht, insbesondere in der Offensive. "Er wird jeden Abend sein Bestes geben, aber als Team, als Gruppe müssen wir besser sein", fügt Duren hinzu.

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