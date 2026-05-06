Pistons beenden Playoff-Niederlagenserie gegen Cavaliers

Die Detroit Pistons besiegten die Cleveland Cavaliers am Dienstagabend mit 111:101 in Spiel 1 ihrer Zweitrunden-Serie. Cade Cunningham erzielte 23 Punkte, Tobias Harris kam auf 20.

Duncan Robinson steuerte 19 Punkte für die top-gesetzten Pistons bei, die damit eine NBA-Rekord-Serie von 12 Playoff-Niederlagen gegen denselben Gegner beendeten. Diese Durststrecke reichte bis zu den Eastern Conference Finals 2007 zurück.

Spiel 2 findet am Donnerstagabend in Detroit statt.

Rekordserie von Donovan Mitchell beendet

Clevelands Donovan Mitchell erzielte 23 Punkte und beendete damit seine NBA-Rekord-Serie von 30 oder mehr Punkten in neun aufeinanderfolgenden Serienauftaktspielen.

James Harden verbuchte 22 Punkte und Max Stus erzielte 19 für die an Nr. 4 gesetzten Cavs. Diese hatten zur Mitte des Schlussviertels ausgeglichen, nachdem sie den Großteil des Spiels zurückgelegen und zwischenzeitlich mit 18 Punkten im Rückstand waren.

Cleveland-Center Jarrett Allen kam nur auf zwei Punkte und drei Rebounds, nach einer Leistung von 22 Punkten und 19 Rebounds in einem Ausscheidungsspiel gegen Toronto.

Thunder überrollen Lakers in Spiel 1

Oklahoma City demütigte Los Angeles in Spiel 1 ihrer Halbfinalserie der Western Conference. Sie gewannen 108-90.

Chet Holmgren erzielte dabei 24 Punkte und 12 Rebounds, Shai Gilgeous-Alexander und Ajay Mitchell steuerten jeweils 18 Punkte für die Thunder bei. Die Titelverteidiger verbesserten ihre Playoff-Bilanz auf 5:0, obwohl sie den All-Star Jalen Williams (verletzt am linken Oberschenkel) bereits im dritten Spiel in Folge ersetzen mussten.

Die Thunder trafen 49,4 % ihrer Feldwürfe und verwandelten 13 von 30 Dreipunktwürfen.

Oklahoma City wird am Donnerstag Spiel 2 ausrichten.

Los Angeles hatte Mühe, ohne den Topscorer Luka Doncic, der seit einem Monat mit einer Verletzung am linken Oberschenkel fehlt, offensiv Akzente zu setzen. LeBron James erzielte 27 Punkte und Rui Hachimura kam auf 18 für die Lakers. Austin Reaves, der in der regulären Saison durchschnittlich 23,3 Punkte erzielte, wurde mit acht Punkten bei einer Wurfquote von 3 aus 16 auf acht Punkte beschränkt.