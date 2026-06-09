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Endstand
111:115
22:33 , 42:24 , 27:35 , 20:23
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Pfiffe und Buh-Rufe für Trump bei NBA Finals in New York

Der erklärte Knicks-Fan ist laut NBA-Angaben der erste amtierende US-Präsident, der die Finals besuchte.

Pfiffe und Buh-Rufe für Trump bei NBA Finals in New York Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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US-Präsident Donald Trump ist bei den NBA Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen worden.

Die Buh-Rufe und Pfiffe brachen los, als die Bildschirme in der Arena kurzzeitig das Gesicht des Präsidenten zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte.

Im dritten Finalspiel verkürzten die San Antonio Spurs dank einer überragenden Performance von Victor Wembanyama in der Serie gegen die New York Knicks (Spielbericht >>>).

"Ein echter Knicks-Fan"

Der 79-jährige Trump ist erklärter Anhänger der Knicks und wurde nach eigenen Angaben von deren Teambesitzer James Dolan zu den Finals in New York eingeladen. Nach Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ist Trump der erste amtierende US-Präsident, der zu einem NBA-Finalspiel kommt.

"Er ist ein echter Knicks-Fan", sagte NBA-Boss Adam Silver vor Beginn des Spiels im Madison Square Garden. Trump hatte Knicks-Partien vor seiner Zeit als Politiker häufiger besucht und dabei oft direkt am Spielfeldrand gesessen.

Die Knicks haben die ersten beiden NBA-Finalspiele um die Meisterschaft in San Antonio gewonnen. In der Nacht auf Dienstag schlugen die Spurs in New York zurück. Zum Titelgewinn braucht ein Team vier Siege in der Best-of-Seven-Serie.

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