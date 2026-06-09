Wembanyama glänzt! Spurs schlagen gegen Knicks zurück

Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs in Spiel drei der NBA Finals mit einer überragenden Leistung zu einem 115:111-Sieg gegen die New York Knicks. Die Spurs verkürzen in der Serie auf 2:1.

Wembanyama trifft seine ersten beiden Würfe in der Nacht auf Dienstag. Mit neun Punkten in den ersten fünf Minuten, darunter ein Alley-Oop beim ersten Korb und ein Dunk im nächsten Angriff, ist er auf beiden Seiten des Feldes eine Macht, besonders in der entscheidenden Schlussphase.

Auch in der Defensive zur Stelle

Wembanyama trägt maßgeblich dazu bei, dass San Antonio früh in Führung geht, und noch wichtiger ist seine Leistung im dritten Viertel, als die Spurs eine erneute zweistellige Führung verspielen.

Nachdem er Keldon Johnson per Pass zum 76:76-Ausgleich auflegte, trifft Wembanyama einen Dreier zur erneuten Führung der Spurs. Er erzielt den ersten Korb in einem dominanten Schlussviertel und verwandelt später zwei Freiwürfe zum 100. Punkt für San Antonio.

Vier Minuten vor Schluss, als die Knicks erneut aufholen, sprintet Wembanyama zum Korb und blockt einen scheinbar einfachen Layup von Landry Shamet.

Starke Leistung trotz Druck

Wembanyama beendet das Spiel mit acht Rebounds, sechs Assists und drei Blocks in einer Situation, die einem "Must-Win" nahekam. Kein Team, das in den Finals mit 0:3 in Rückstand geriet, konnte die Serie noch drehen.

Seine Teamkollegen machten sich nach dem verpassten Wurf des 22-jährigen Stars, der Spiel 2 hätte entscheiden können, keine Sorgen um ihn. Johnson sagte, seine Empfehlung sei gewesen, einfach wieder zu werfen, und betonte, dass die Spurs in wichtigen Momenten den Ball in Wembanyamas Händen sehen wollen.

Trainer Mitch Johnson sprach am Wochenende mit Wembanyama, was aber nicht anders zu bewerten sei als ihre üblichen Gespräche während der Saison und der Playoffs. "Ich denke, er sucht nach meiner Rolle, die darin besteht, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, ihm Klarheit zu verschaffen, ihm Lösungen oder mögliche Lösungen anzubieten, um ihm weiterhin Gelegenheiten und Vorteile zu verschaffen", sagte Johnson vor dem Spiel.

"Das ist unsere Aufgabe, und meine Aufgabe insbesondere, diese Jungs in eine Position zu bringen, in der sie erfolgreich sein können, und dann müssen sie sich selbst und ihren Teamkollegen helfen, wenn sie auf dem Spielfeld sind."

Gegnerische Einschätzung

Sein Gegenüber bei den Knicks, Mike Brown, räumte ein, dass es keine Möglichkeit gebe, zu beurteilen, wie gut ein Gegner Wembanyama eindämmen kann, da der Center so schlagkräftig sei.

"Es ist eine ziemlich einfache Formel: Man blockt seine Würfe nicht, man bringt ihn nicht von seinen Positionen weg – man tut diese Dinge ihm gegenüber nicht", sagte Brown. "Man hofft, dass man ihn am Ende des Tages zur Arbeit zwingen kann, und man hofft, dass er einige Würfe daneben setzt."

Wembanyama verfehlte sieben Würfe, traf 11 von 18 und brachte damit die Menge zum Schweigen, die ihn zwischenzeitlich mit vulgären Gesängen bedacht hatte. Nun hat er die Chance, die Spurs in Spiel 4 am Mittwochabend im Madison Square Garden zum Ausgleich in den Finals zu führen.