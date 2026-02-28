Top-Auftakt! Acosta im Sprint von Thailand nicht zu schlagen

Der erste Sprint der Moto-GP-Saison geht an KTM-Fahrer Pedro Acosta!

Der Spanier setzt sich in Buriram (Thailand) knapp vor seinem Landsmann Marc Marquez durch (+0,108), Dritter wird Raul Fernandez (Trackhouse). Für den souverän fahrenden Acosta war es der erste Erfolg seiner Karriere. Zu Sturz kam der mitfavorisierte Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia).

Acosta möchte "morgen den echten Sieg"

"Ein Supersprint mit Marc, ich fühl mich noch nicht ganz als Sieger, Marc hat mich vorbeigelassen", sagte Acosta, der nicht mitbekommen hatte, dass Marc Marquez wegen harten Fahrens mit einer Strafe belegt worden war. Acosta bedankte sich beim Team. "Morgen möchten wir den echten Sieg einfahren", meinte er auf Servus TV.

Mit Ai Ogoura landet auch der zweite Trackhouse-Fahrer im Spitzenfeld, er klassiert sich direkt hinter Teamkollege Fernandez aur Rang vier. Jorge Martin (Aprilia), Brad Binder (KTM), Joan Mir (Honda), Fabio Di Giannantonio (VR46), Francesco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda) komplettieren die Top Ten.

Als nächstes steht der Grand Prix von Thailand an, der am Sonntag (ab 9 Uhr) über die Bühne geht.