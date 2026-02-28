NEWS
Bitter! Saison-Aus für deutsches Ski-Ass
Der Speed-Spezialist verletzte sich im Training.
Für Luis Vogt ist die Saison beendet.
Der Deutsche hat sich im letzten Abfahrts-Training beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen eine starke Überdehnung des rechten Kreuzbandes zugezogen.
Eine Operation sei zwar nicht notwendig, aber dennoch muss sein Knie ruhiggestellt werden.
Der 24-Jährige, der nicht für Olympia nominiert war, erreichte sein bestes Saisonergebnis bei der Abfahrt in Kitzbühel, als er Achter wurde.