NEWS

Bitter! Saison-Aus für deutsches Ski-Ass

Der Speed-Spezialist verletzte sich im Training.

Bitter! Saison-Aus für deutsches Ski-Ass Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Luis Vogt ist die Saison beendet.

Der Deutsche hat sich im letzten Abfahrts-Training beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen eine starke Überdehnung des rechten Kreuzbandes zugezogen.

Eine Operation sei zwar nicht notwendig, aber dennoch muss sein Knie ruhiggestellt werden.

Der 24-Jährige, der nicht für Olympia nominiert war, erreichte sein bestes Saisonergebnis bei der Abfahrt in Kitzbühel, als er Achter wurde.

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (ITA)
#18 - Peter Müller (SUI)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Norwegische Skirennläufer lüften Liebesgeheimnis

Norwegische Skirennläufer lüften Liebesgeheimnis

Ski Alpin
Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Soldeu

Ski Alpin
Kreuzbandriss! Schock für Aigner-Schwestern vor Paralympics-Start

Kreuzbandriss! Schock für Aigner-Schwestern vor Paralympics-Start

Olympia
Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Ski Alpin
Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Ortlieb wird Zweite: "Lieber knapp hinten und die Leistung passt"

Ski Alpin
Beide Garmisch-Rennen nach vorne verschoben

Beide Garmisch-Rennen nach vorne verschoben

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski Alpin