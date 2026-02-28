NEWS

Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto

Der 25-Jährige ist bei vollem Bewusstsein und hat in Garmisch-Partenkirchen keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen.

Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Den Zuschauern im Zielraum der Kandahar-Strecke stockte beim Abschlusstraining für die Kandahar-Abfahrt der Atem.

Der Finne Elian Lehto prallte hart am Rücken auf und wurde ins Fangnetz geschleudert. Der Akja brachte den verunglückten 25-Jährigen von der Piste, per Hubschrauber ging es ins Krankenhaus.

In einem Instagram-Posting erklärt der Skiverband Folgendes: "Lehto hat Verletzungen im Brustbereich und den unteren Extremitäten erlitten. Diese Verletzungen sind aber nicht lebensbedrohend“.

Der Finne bleibt bis auf weiteres im Krankenhaus von Garmisch-Partenkirchen. Er ist bei vollem Bewusstsein.

Wintersport Ski Alpin Garmisch-Partenkirchen