Finnen geben Entwarnung bei gestürztem Lehto

Den Zuschauern im Zielraum der Kandahar-Strecke stockte beim Abschlusstraining für die Kandahar-Abfahrt der Atem.

Der Finne Elian Lehto prallte hart am Rücken auf und wurde ins Fangnetz geschleudert. Der Akja brachte den verunglückten 25-Jährigen von der Piste, per Hubschrauber ging es ins Krankenhaus.

In einem Instagram-Posting erklärt der Skiverband Folgendes: "Lehto hat Verletzungen im Brustbereich und den unteren Extremitäten erlitten. Diese Verletzungen sind aber nicht lebensbedrohend“.

Der Finne bleibt bis auf weiteres im Krankenhaus von Garmisch-Partenkirchen. Er ist bei vollem Bewusstsein.