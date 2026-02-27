Hornets-Star Knueppel bricht Rookie-Rekord

Kon Knueppel von den Charlotte Hornets hat in seiner bemerkenswerten Rookie-Saison einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der als Nummer 4 gepickte Spieler von Duke brach am Donnerstagabend gegen die Indiana Pacers den NBA-Rekord für Dreier von Rookies, aufgestellt von Keegan Murray.

Knueppel traf fünf Dreier in der ersten Halbzeit und übertraf die Bestmarke im dritten Viertel nach einem Assist von seinem ehemaligen College-Teamkollegen Sion James.

Mit 28 Punkten und einer Trefferquote von 8 von 12 aus der Distanz beendete Knueppel das Spiel, während die Hornets die Pacers mit 133:109 bezwangen. Er führt die Liga mit insgesamt 209 getroffenen Dreiern an.

Neuer Rekord in Rekordzeit

Für Murrays Rekord aus der Saison 2022/23 waren 80 Spiele notwendig – Knueppel benötigte nur 59, um ihn zu übertreffen. Stephen Curry von den Golden State Warriors hält mit 402 Dreiern den NBA-Rekord für eine einzelne Saison.

Knueppel erzielt 44,2 % seiner Dreier und gilt damit neben seinem ehemaligen College-Mitbewohner Cooper Flagg, der von den Dallas Mavericks als Nummer 1 gedraftet wurde, als Anwärter auf den NBA Rookie of the Year Award. Mit noch 22 verbleibenden Spielen hat er die Hornets, die seit der Saison 2015/16 die Playoffs verpassten, in Reichweite der Playoff-Plätze gebracht.

Anerkennung von Curry

„Er kann den Ball offensichtlich auf einem sehr hohen Niveau werfen“, sagte Curry nach einem kürzlichen Spiel gegen die Hornets über Knueppel.

„Man kann ihn nicht unbeaufsichtigt lassen, da er einen extrem schnellen Wurf hat und mit Selbstvertrauen abschließt. Und seine Spielgestaltung wird stark unterschätzt. Sein Spiel passt einfach zum NBA-Stil, egal ob es ein schnelles Tempo oder eine langsamere Ballbesitzphase ist.“