Der alpine Skizirkus hat ein neues Traumpaar!

Die beiden norwegischen Technikspezialisten Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund bestätigen gegenüber dem norwegischen Sender "NRK" ihre Beziehung. Liebe auf den ersten Blick war es aber ganz und gar nicht.

Seit 15 Jahren bekannt

Die beiden kennen sich nämlich bereits aus Kindertagen. Sogar ihre Mütter waren eng befreundet. "Wir haben uns bereits vor 15 Jahren kennengelernt und besuchten vier Jahre lang dieselbe Klasse im Sportgymnasium“, erklärt Stjernesund gegenüber NRK.

Bereits 2021 startete Haugan offenbar einen Versuch, Stjernesund für sich zu gewinnen. Die Vizeolympiasiegerin im Riesentorlauf war zu diesem Zeitpunkt aber nicht offen für eine Beziehung: "Da war ich völlig überrascht. Es war damals jedoch ein schlechter Zeitpunkt für mich, aber ich sagte ihm, dass es sein kann, dass ich in fünf Jahren reumütig zurückkomme."

Tatsächlich dauerte es aber nicht einmal fünf Jahre, die beiden sind seit November des vergangenen Jahres ein Liebespaar.