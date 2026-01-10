Pöltl weiter nicht fit - Raptors-Pleite in Boston

Stark ersatzgeschwächt verlieren die Toronto Raptors am Freitag in der NBA bei den Boston Celtics 117:125.

Neben Jakob Pöltl, der laut Medienberichten zwar trainiert, aber seit mittlerweile fast drei Wochen nicht einsatzfähig ist, fehlen auch die ebenfalls angeschlagenen Brandon Ingram und Scottie Barnes.

RJ Barrett und Ja'Kobe Walter erzielen je 19 Punkte für die Kanadier.

Vor der Halbzeit in der regulären NBA-Saison empfangen die Raptors am Sonntag und Montag jeweils die Philadelphia 76ers und damit ihren unmittelbaren Verfolger in der Eastern Conference.

In den direkten Duellen geht es aus Toronto-Sicht um die Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Die 76ers gewinnen bei Orlando Magic 103:91. Tyrese Maxey verbucht 29 Zähler.

Oklahoma City gewann nach Rückstand

Ein starkes Finish beschert Oklahoma City Thunder ein 117:116 bei den Memphis Grizzlies.

Nach vier Minuten im dritten Viertel war der Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter noch 56:77 zurückgelegen. Bei "OKC" fehlen u.a. Topstar Shai Gilgeous-Alexander und Chet Holmgren.

Stephen Curry führt die Golden State Warriors mit 27 Punkten und zehn Assists zu einem 137:103 gegen die Sacramento Kings.