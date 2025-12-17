NEWS

New York Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup

Als "MVP" wurde Jalen Brunson ausgezeichnet.

New York Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die New York Knicks haben erstmals den NBA-Cup gewonnen.

Im Finale setzten sich die Knicks um Jalen Brunson am Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas gegen die San Antonio Spurs mit 124:113 durch. Brunson verbuchte 25 Punkte und acht Assists, er wurde als "MVP" (wertvollster Spieler) des Mini-Turniers gewählt.

Jeder Knicks-Profi erhielt für den Sieg eine Prämie von 530.933 Dollar.

Dritte Austragung

Die NBA hat den Cup heuer zum dritten Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hieß der Bewerb noch "In-Season Tournament".

Im Vorjahr holte der spätere Champion Oklahoma City Thunder den Titel. Mit Ausnahme des Finales zählen die Partien auch für den Grunddurchgang. Die Halbfinalspiele und das Endspiel wurden in Las Vegas ausgetragen.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

Wintersport - Sonstiges
2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

Ski Alpin
ÖSV-Kombinierer im Babyglück

ÖSV-Kombinierer im Babyglück

Nord. Kombi
Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Skispringen
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Bundesliga
40
Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

NHL
5
Kommentare

Kommentare

Basketball San Antonio Spurs NBA New York Knicks Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers