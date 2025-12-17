ÖSV-Kombinierer Mario Seidl ist erstmals Vater geworden. Der 33-jährige Salzburger und seine Frau Victoria verkünden die freudige Nachricht in den sozialen Medien.

"Das größte Wunder im Leben. Willkommen in unserer Familie, kleiner Bub. Wir lieben dich", schreiben die Eltern in einem Posting auf Instagram.

Nach seinem Weltcup-Comeback sind es die nächsten positiven Nachrichten für Seidl, der in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen Rückschlag umgehen musste.

Im Jahr 2024 erlitt der 33-Jährige einen Trümmerbruch im Knie. Ein Jahr später wurde Seidl wegen Dopings verurteilt und rückwirkend für vier Jahre gesperrt. Er stemmte sich gegen das Urteil. Justiz-Irrtum? ÖSV-Kombinierer wegen Dopings verurteilt