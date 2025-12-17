NEWS

ÖSV-Kombinierer im Babyglück

Der Salzburger, der nach einer rückwirkenden Dopingsperre zuletzt wieder in den Weltcup zurückkehrte, verkündet freudige Nachrichten.

ÖSV-Kombinierer im Babyglück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

ÖSV-Kombinierer Mario Seidl ist erstmals Vater geworden. Der 33-jährige Salzburger und seine Frau Victoria verkünden die freudige Nachricht in den sozialen Medien.

"Das größte Wunder im Leben. Willkommen in unserer Familie, kleiner Bub. Wir lieben dich", schreiben die Eltern in einem Posting auf Instagram.

Nach seinem Weltcup-Comeback sind es die nächsten positiven Nachrichten für Seidl, der in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen Rückschlag umgehen musste.

Im Jahr 2024 erlitt der 33-Jährige einen Trümmerbruch im Knie. Ein Jahr später wurde Seidl wegen Dopings verurteilt und rückwirkend für vier Jahre gesperrt. Er stemmte sich gegen das Urteil. Justiz-Irrtum? ÖSV-Kombinierer wegen Dopings verurteilt

Mehr zum Thema

Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer

Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer

Ski Alpin
2
Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Skispringen
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Bundesliga
22
Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

NHL
4
Bei ter-Stegen-Comeback: Barca müht sich gegen Drittligisten

Bei ter-Stegen-Comeback: Barca müht sich gegen Drittligisten

International
Darts-WM: Price und Pietreczko souverän weiter

Darts-WM: Price und Pietreczko souverän weiter

Mehr Sport
1
Kommentare

Kommentare

Nordische Kombination ÖSV-Kombinierer Mario Seidl ÖSV