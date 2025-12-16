Pöltl mit dem Schlusspunkt: Raptors gewinnen bei Miami Heat

Dank eines starken Schlussviertels bei Miami Heat haben die Toronto Raptors nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der National Basketball Association (NBA) wieder einen Sieg gefeiert.

Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann am Montag (Ortszeit) in Florida 106:96. Der 30-jährige Center steuerte je acht Punkte und Rebounds sowie zwei Assists und einen Block bei. Er kam auf 29:21 Einsatzminuten.

Toronto war in Downtown Miami über weite Strecken der Partie knapp zurückgelegen. Im vierten Abschnitt übernahmen die Kanadier jedoch das Kommando und bescherten den Gastgebern deren fünfte Niederlage in Folge.

Pöltl hofft auf "neue Streak"

Pöltl sorgte für den Endstand. "Ich bin glücklich über den Sieg und hoffe, dass wir eine neue Streak starten können", sagte der heimische NBA-Pionier. Topscorer der Raptors war Brandon Ingram mit 28 Punkten.

Toronto schaffte mit dem Sieg vorerst den Sprung auf Platz drei in der Eastern Conference. Am Donnerstag gastieren die Kanadier bei den kriselnden Milwaukee Bucks.

Siege für Detroit und Denver

Die Detroit Pistons, Nummer eins im NBA-Osten, gewannen bei den Boston Celtics 112:105. Cade Cunningham erzielte 32 Punkte. Erst in der Verlängerung wurde das Duell der Denver Nuggets mit den Houston Rockets entschieden.

Das Team aus Colorado setzte sich mit 128:125 durch. Nikola Jokic verzeichnete ein Triple-Double aus 39 Zählern, 15 Rebounds und zehn Assists.